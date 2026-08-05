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Resumen: Un campesino de 46 años resultó gravemente herido tras activar una mina antipersonal mientras realizaba labores agrícolas en una finca de Amalfi, Antioquia. Debido a las condiciones del terreno, tardó más de tres horas en llegar al casco urbano, donde fue atendido antes de ser remitido a Medellín. El caso es el segundo registrado en el municipio durante 2026 y se suma a las 2.707 víctimas históricas de estos artefactos en Antioquia.

¡Una jornada de trabajo terminó en tragedia! Campesino pisó una mina antipersonal en Amalfi

Un campesino de 46 años resultó gravemente herido luego de activar una mina antipersonal mientras realizaba labores agrícolas en una finca ubicada en zona rural de Amalfi, en el nordeste de Antioquia.

El accidente ocurrió mientras el hombre desarrollaba sus actividades habituales en el campo. Al activar el artefacto explosivo, sufrió heridas de gravedad en la pierna izquierda y necesitó ser trasladado hasta el casco urbano para recibir atención médica.

Las condiciones del terreno representaron una dificultad adicional para su traslado. De acuerdo con la información conocida, pasaron más de tres horas desde el momento del accidente hasta que el campesino logró llegar al área urbana de Amalfi.

Fue atendido inicialmente en Amalfi y luego trasladado a Medellín

Una vez llegó al casco urbano, el hombre fue llevado al Hospital El Carmen, donde recibió atención médica inicial por las lesiones ocasionadas por la explosión.

Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en Medellín, donde continuaría con la atención requerida por las heridas sufridas.

El hecho volvió a generar preocupación por la presencia de minas antipersonal en zonas rurales del departamento, particularmente en territorios donde las comunidades desarrollan actividades agrícolas y permanecen expuestas a este tipo de artefactos.

Es el segundo caso reportado en Amalfi durante este año

Según las cifras oficiales con corte al 30 de junio de 2026, el caso del campesino corresponde al segundo hecho relacionado con minas antipersonal registrado en Amalfi durante este año.

El municipio hace parte del Nordeste antioqueño, una de las zonas del departamento señaladas entre las de mayor exposición a este riesgo, junto con el Bajo Cauca.

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La situación también forma parte de un registro histórico que mantiene a Antioquia como el departamento con mayor número acumulado de víctimas de minas antipersonal en Colombia. De acuerdo con las cifras oficiales, el territorio suma 2.707 víctimas.

Estos registros incluyen tanto a personas que resultaron heridas como a quienes fallecieron tras verse afectadas por estos artefactos.

54 nuevas víctimas en Colombia durante 2026

El problema continúa presentándose en diferentes regiones del país. Según estadísticas de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se contabilizaron 54 nuevas víctimas en el sistema de información.

El balance histórico nacional muestra que la mayoría de los casos corresponde a personas que sobrevivieron, aunque resultaron heridas. En concreto, el 81 % de las víctimas ha resultado herida, mientras que el 19 % ha fallecido como consecuencia de estos hechos.

Los registros también muestran que la afectación no se concentra exclusivamente en la población civil. Del total histórico, el 59 % de las víctimas pertenece a la fuerza pública, mientras que el 41 % corresponde a civiles.

El riesgo persiste para las comunidades rurales

El caso ocurrido en Amalfi refleja las consecuencias que puede tener la presencia de estos artefactos en zonas donde se desarrollan actividades agrícolas. En esta ocasión, el campesino se encontraba realizando labores en una finca cuando ocurrió la activación de la mina.

Además de las lesiones sufridas, el traslado hasta el casco urbano tomó más de tres horas debido a las condiciones del terreno, antes de que pudiera ser atendido y posteriormente remitido a Medellín.

Con este hecho, Amalfi suma dos casos registrados durante 2026, mientras Antioquia continúa encabezando el registro histórico nacional de víctimas de minas antipersonal, con 2.707 afectados.

Las cifras oficiales con corte al 30 de junio permiten dimensionar la persistencia de esta problemática tanto en el departamento como en el resto del país, donde durante este año ya se han contabilizado 54 nuevas víctimas.