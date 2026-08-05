Resumen: Cinco turistas fueron rescatados en el embalse tras quedar a la deriva. La Línea 123 Antioquia los ubicó con geolocalización.

¡Quedaron a la deriva en Guatapé! Así rescataron a cinco turistas perdidos en el embalse

Cinco turistas vivieron momentos de angustia tras quedar a la deriva en el embalse de Guatapé, Antioquia, luego de que la embarcación en la que navegaban se quedara sin combustible.

El rescate en Guatapé fue posible gracias a la rápida activación de la Línea 123 Antioquia y a una herramienta de geolocalización que permitió ubicar a los viajeros, quienes desconocían el punto exacto donde se encontraban.

La emergencia ocurrió el pasado 4 de agosto, cuando uno de los ocupantes de la lancha logró comunicarse con la línea de atención 123. El grupo estaba conformado por cinco personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses, un alemán y dos colombianos, quienes permanecían a la deriva en medio del embalse.

Tras recibir el llamado, el Nodo Departamental de Seguridad activó el protocolo de búsqueda y envió al denunciante un enlace de geolocalización a través de WhatsApp.

Una vez el turista autorizó los permisos en su teléfono celular, el sistema obtuvo la ubicación precisa de la embarcación, facilitando el despliegue de los organismos de socorro y de la Policía Nacional.

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Las labores de búsqueda se extendieron hasta lograr el rescate en Guatapé, que se concretó cerca de 24 horas después del reporte inicial. Según informaron las autoridades, los cinco viajeros fueron trasladados a un lugar seguro y ninguno presentó lesiones o afectaciones a su integridad.

La Gobernación de Antioquia destacó que la Línea 123 opera las 24 horas en los 125 municipios del departamento y cuenta con tecnología que permite localizar a personas en situaciones de emergencia.

Las autoridades recordaron a quienes visitan el embalse de Guatapé verificar el estado de las embarcaciones antes de zarpar, revisar el nivel de combustible y mantener disponibles los medios de comunicación para reportar cualquier eventualidad durante la navegación.

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