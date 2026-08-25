Resumen: Lulú, una perrita de 15 años, fue rescatada con vida luego de caer al río Negro y quedar atrapada en la salida de un caño, en una zona de difícil acceso. Gracias a una alerta ciudadana, tres unidades de Bomberos lograron llegar hasta ella y ponerla a salvo. Posteriormente, fue trasladada al Centro de Bienestar Animal, donde recibió baño, desparasitación, un chip de identificación y cuidados durante la noche. Mientras tanto, su familia la buscaba y temía que hubiera muerto ahogada, pero finalmente pudo regresar a casa.

¡Una historia con final feliz! La perrita Lulú cayó al río Negro y fue rescatada con vida por los Bomberos

Una emergencia que pudo terminar en tragedia tuvo un final feliz para Lulú, una perrita de 15 años que fue encontrada con vida después de caer al río Negro, en Rionegro, Oriente de Antioquia. El animal permanecía en una zona de difícil acceso y su rescate fue posible gracias al aviso oportuno de ciudadanos que advirtieron sobre su presencia en el lugar.

El reporte movilizó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro, cuyas unidades se desplazaron hasta el punto señalado para verificar la situación. Al llegar, encontraron a la perrita de raza pequeña en la salida de un caño, en un sector al que no era sencillo ingresar, por lo que fue necesario acceder a través de una zona verde para poder llegar hasta ella.

Tres unidades de Bomberos participaron en el procedimiento y lograron sacar a Lulú del sitio donde se encontraba, poniéndola a salvo después de permanecer en una situación de riesgo. Una vez fuera del caño, los rescatistas pudieron identificarla y posteriormente fue trasladada al Centro de Bienestar Animal (CEIBA), donde recibió atención.

En el centro, Lulú fue sometida a diferentes cuidados como parte de su recuperación. Allí fue bañada y desparasitada, además de recibir un chip de identificación y ubicación. Durante la noche permaneció bajo supervisión y fue ubicada en un espacio con aire caliente, con el propósito de brindarle condiciones adecuadas mientras se recuperaba de lo ocurrido.

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La familia temía lo peor

Mientras los organismos de emergencia atendían a la perrita, sus familiares se encontraban buscándola sin saber con certeza dónde estaba. Debido a que había caído al río y no tenían noticias sobre su paradero, llegaron a pensar que podía haber muerto ahogada.

Por eso, conocer que Lulú había sido localizada con vida significó un enorme alivio para sus seres queridos. Después de recibir los cuidados necesarios en el Centro de Bienestar Animal, la perrita finalmente pudo regresar con su familia y reencontrarse con quienes la estaban buscando.

El caso de Lulú también dejó en evidencia la importancia de la reacción de la ciudadanía ante situaciones que involucren a animales en peligro. En esta ocasión, el aviso permitió que los organismos de emergencia identificaran rápidamente el lugar donde se encontraba y desplegaran el procedimiento necesario para rescatarla.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro destacó precisamente el papel que tuvo la comunidad en la atención de esta emergencia, pues la información suministrada permitió activar la respuesta y evitar que la situación terminara en un desenlace fatal para la mascota.

Después del rescate y de permanecer bajo cuidado, Lulú pudo regresar a casa con su familia, convirtiendo una emergencia ocurrida en las aguas del río Negro en una historia de supervivencia que terminó con el esperado reencuentro.