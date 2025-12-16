¡Una foto, un mensaje y muchas señales! Sofía Vergara habría confirmado su romance con un empresario estadounidense

Resumen: Sofía Vergara volvió a estar en el centro de la atención tras compartir una publicación en redes sociales que reavivó las especulaciones sobre un posible romance con un empresario estadounidense. Aunque no hubo confirmación oficial, el gesto y el mensaje generaron múltiples reacciones entre sus seguidores.

Sofía Vergara, una de las figuras más emblemáticas de la televisión, habría confirmado su relación con el empresario estadounidense Douglas Chabbott, tras meses de rumores y especulaciones.

La actriz barranquillera, quien se mantuvo discreta sobre su vida personal luego de su mediático divorcio con Joe Manganiello, compartió una foto en sus redes sociales en la que aparece junto a Chabbott, sonriendo en un restaurante de Nueva York. La imagen fue acompañada por un mensaje emotivo: “Te amo”, lo que desató una ola de comentarios y cuestionamientos entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a vincular esta publicación con una posible confirmación de su relación.

Aunque ni Vergara ni Chabbott se habían pronunciado de manera oficial sobre su vínculo, ya se les había visto juntos en varias ocasiones en público. Uno de los eventos más comentados ocurrió en el concierto de Oasis en Pasadena, California, donde ambos fueron captados disfrutando de la velada en compañía de otras personalidades del entretenimiento. Además, sus interacciones frecuentes en redes sociales, como likes y mensajes en los que se etiquetaban mutuamente, alimentaron aún más las especulaciones.

¿Quién es Douglas Chabbott?

Douglas Chabbott, de 39 años, es vicepresidente de Dasan Inc., una empresa especializada en joyería de lujo con sede en Nueva York. A diferencia de Vergara, que lleva años en el ojo público, Chabbott ha preferido mantener un perfil bajo, aunque se le ha relacionado con varias celebridades del mundo del entretenimiento. Su relación con la actriz de “Modern Family” se habría fortalecido en los últimos meses, lo que sugiere que ambos comparten una conexión sólida.

El empresario y la actriz fueron vistos por primera vez en público en diciembre de 2024, y desde entonces no han dejado de ser captados por los paparazzi en cenas y eventos. A pesar de que la diferencia de edad ha sido un tema recurrente en las redes sociales, con Vergara teniendo 53 años y Chabbott 39, la pareja ha logrado mantener un perfil bajo en cuanto a su posible relación, eludiendo comentarios en público hasta ahora.

@letengoelchisme Sofía Vergara, ¿estrenando romance con joven empresario? La diva colombiana de 53 años fue vista nuevamente junto a Douglas Chabbott, de 39, en un concierto en Europa. No es la primera vez que se dejan ver juntos: ya compartieron momentos en Cannes y hasta escapadas románticas en Roma. ❤️ ¿Confirmación de noviazgo o simple amistad de alto perfil? #fblifestyle ♬ sonido original – Letengoelchisme

Aunque la actriz no ha confirmado oficialmente la relación, la publicación en Instagram y el mensaje emotivo dejan poco espacio a la duda. Si bien no se trata de una confirmación categórica, el gesto y el tono de la imagen sugieren que la pareja atraviesa un momento cercano.