Resumen: Roberto Carlos se vio involucrado en un accidente de tránsito mientras grababa un especial navideño en el sur de Brasil. El vehículo que se movilizaba presentó una falla mecánica y colisionó contra otros automóviles y un árbol. El cantante fue trasladado a un centro médico de manera preventiva y posteriormente se confirmó que no sufrió lesiones de gravedad.

¡Susto en plena grabación! Roberto Carlos sufrió un accidente en su Cadillac durante el rodaje de un especial navideño

El reconocido cantante brasileño Roberto Carlos vivió un momento de tensión el pasado domingo 14 de diciembre, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito mientras participaba en la grabación de un especial de Navidad en el sur de Brasil. El hecho ocurrió en la ciudad de Gramado, ubicada en la sierra del estado de Rio Grande do Sul, durante una jornada de rodaje para un tradicional proyecto televisivo.

De acuerdo con información difundida por medios brasileños, el artista se movilizaba en un automóvil clásico cuando el vehículo habría presentado una falla mecánica al intentar subir una pendiente. Esto provocó que el carro perdiera estabilidad y descendiera en reversa, impactando contra varios automóviles estacionados y un árbol en la zona.

Tras el choque, Roberto Carlos y otras personas que se encontraban en el lugar fueron trasladados a un centro asistencial cercano como medida preventiva. Allí recibieron atención médica y fueron sometidos a valoraciones para descartar lesiones de gravedad. Horas más tarde, todos los involucrados fueron dados de alta al confirmarse que no presentaban afectaciones físicas de consideración.

El equipo del cantante informó posteriormente que el estado de salud del artista era estable y que el incidente no dejó consecuencias mayores. A través de un mensaje difundido en redes sociales, se agradecieron las muestras de apoyo y se indicó que la situación se encontraba bajo control.

Las primeras hipótesis sobre el origen del accidente apuntan a un desperfecto técnico en el vehículo, posiblemente relacionado con el sistema de frenos, lo que habría impedido maniobrar con normalidad durante la grabación del especial de fin de año.

En las horas posteriores al suceso, medios brasileños difundieron imágenes recientes del cantante saliendo del hotel donde se hospedaba y desplazándose como pasajero en otro vehículo, evidenciando que el accidente no tuvo repercusiones graves en su estado de salud.