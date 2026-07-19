Resumen: La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino también al equipo que se llevará el mayor premio económico en la historia de la Copa del Mundo. La FIFA entregará 50 millones de dólares al ganador y repartirá una bolsa récord entre las 48 selecciones participantes, tras aumentar en un 50 % los incentivos económicos con respecto a la edición de Qatar 2022. Además del título, el torneo marca un hito por ser el primero con un formato ampliado de 48 equipos.

¡Una fortuna en juego! Esta es la millonaria cifra que ganará el campeón del Mundial 2026

Mientras Argentina y España disputan la gran final del Mundial de 2026 en el MetLife Stadium, de Nueva York-Nueva Jersey, además del prestigio deportivo y la posibilidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol, ambas selecciones también compiten por el mayor premio económico que la FIFA ha entregado en una Copa del Mundo.

El encuentro define al primer campeón del torneo con formato de 48 selecciones, una edición organizada de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México. La ampliación del número de participantes estuvo acompañada por un incremento en la bolsa de premios destinada a las federaciones clasificadas.

El campeón recibirá un premio histórico

De acuerdo con la distribución oficial aprobada por el Consejo de la FIFA, la selección que conquiste el título obtendrá 50 millones de dólares, equivalentes a 164.000 millones de pesos colombianos.

El subcampeón recibirá 33 millones de dólares (unos 108.000 millones de pesos), mientras que el tercer lugar será premiado con 29 millones de dólares (95.000 millones de pesos). La selección que quedó en la cuarta posición obtendrá 27 millones de dólares, cerca de 88.000 millones de pesos.

La FIFA también estableció los incentivos para el resto de los participantes:

Del quinto al octavo lugar: 19 millones de dólares (62.000 millones de pesos).

Equipos eliminados en octavos de final: 15 millones de dólares (49.000 millones de pesos).

Selecciones eliminadas en dieciseisavos de final: 11 millones de dólares (36.000 millones de pesos).

Equipos ubicados entre los puestos 33 y 48: 9 millones de dólares (29.000 millones de pesos).

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A estas cifras se suma un aporte de 1,5 millones de dólares (cerca de 4.900 millones de pesos) que recibió cada una de las 48 federaciones clasificadas para cubrir los gastos de preparación del torneo.

La mayor bolsa de premios en la historia del Mundial

El aumento de los premios responde a la expansión del campeonato y al crecimiento económico de la competencia. Según informó FIFA Inside, el organismo aprobó una contribución financiera récord de 727 millones de dólares, alrededor de 2,38 billones de pesos colombianos, como resultado del Mundial de 2026.

De ese total, 655 millones de dólares, equivalentes a 2,15 billones de pesos, fueron destinados exclusivamente a los premios para las selecciones participantes, lo que representa un incremento del 50 % frente a Qatar 2022.

«La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial», señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la aprobación del nuevo esquema económico.

La recompensa para el campeón ha aumentado de manera constante durante las últimas ediciones. En Sudáfrica 2010 el ganador recibió 30 millones de dólares; en Brasil 2014 fueron 35 millones; en Rusia 2018 el premio ascendió a 38 millones, y en Qatar 2022 llegó a 42 millones de dólares, cifra que ahora fue superada con los 50 millones que entregará la edición de 2026.

¿Quién recibe el dinero?

Aunque el premio está asociado al título mundial, la FIFA no entrega estos recursos directamente a los jugadores. El dinero es consignado a cada federación nacional, que posteriormente decide cómo distribuirlo entre el plantel, el cuerpo técnico, programas de desarrollo, infraestructura y otros proyectos relacionados con el fútbol.

Con la final aún en disputa entre Argentina y España, ambas selecciones no solo buscan levantar el trofeo más importante del deporte, sino también quedarse con la mayor recompensa económica que la FIFA ha otorgado en la historia de los Mundiales.