Resumen: La FIFA estrenará un reconocimiento inédito en la Copa Mundial 2026 al entregar, por primera vez, anillos de campeón personalizados a la selección que conquiste el título. Además del tradicional trofeo y las medallas de oro, los jugadores y el cuerpo técnico recibirán esta exclusiva distinción. En total se fabricarán 2.026 anillos numerados, de los cuales 30 serán para el equipo campeón y el resto se comercializará como una edición limitada con certificado de autenticidad.

¡No será solo la Copa! El ganador del Mundial 2026 recibirá un histórico ‘Anillo de Campeón’

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definirá al nuevo campeón del fútbol mundial. También marcará un momento histórico para el torneo, ya que por primera vez la selección que levante el trofeo recibirá anillos de campeón personalizados, un reconocimiento que se sumará a las tradicionales medallas de oro.

El anuncio fue confirmado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien oficializó que esta novedad hará parte de la ceremonia de premiación de la final entre España y Argentina, programada para el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York–Nueva Jersey.

Con esta iniciativa, el máximo organismo del fútbol adopta una tradición ampliamente conocida en el deporte profesional de Estados Unidos, donde ligas como la NFL, la NBA, la MLB y la NHL distinguen a sus campeones con anillos conmemorativos.

En un comunicado, la FIFA señaló que «los campeones de la Copa Mundial de la FIFA recibirán anillos de campeonato a medida, llevando una de las tradiciones deportivas estadounidenses más reconocibles al fútbol mundial».

Asimismo, indicó que «además del emblemático trofeo y las prestigiosas medallas de oro, el equipo ganador recibirá, por primera vez en una competición de la FIFA, un reconocimiento adicional: los anillos de campeón personalizados. De este modo, la FIFA incorpora al fútbol una de las tradiciones más arraigadas en el deporte estadounidense».

Solo existirán 2.026 anillos

La producción será limitada. En total se fabricarán 2.026 anillos, una cifra elegida como homenaje a la edición del Mundial 2026. Cada pieza estará numerada individualmente y contará con un certificado de autenticidad.

De ese total, únicamente 30 serán destinados a los futbolistas y al cuerpo técnico de la selección campeona.

Las 1.996 unidades restantes harán parte de una colección oficial que la FIFA pondrá a la venta para aficionados y coleccionistas.

Un diseño personalizado para el campeón

Los anillos serán fabricados únicamente después de conocerse al nuevo campeón del mundo, por lo que cada pieza será personalizada.

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El diseño incluirá en uno de sus lados el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que el otro exhibirá la identidad de la federación que obtenga el título. De esta manera, el acabado final será diferente dependiendo de si el campeón es España o Argentina.

💍🏆 EL ANILLO DEL CAMPEÓN. 👉 Por primera vez en la historia, los ganadores del Mundial recibirán este galardón. pic.twitter.com/MH3nnVk6i3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 17, 2026

Así será la entrega

Los anillos definitivos no serán entregados durante la ceremonia de premiación.

La FIFA informó que, al finalizar la final, el capitán y el director técnico del equipo campeón recibirán anillos provisionales para conmemorar el título. Posteriormente, se fabricarán las 30 piezas personalizadas que serán entregadas a cada uno de sus destinatarios.

Sobre este procedimiento, la entidad explicó que «inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión. Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y entregarán a sus destinatarios».

Un nuevo reconocimiento para la Copa del Mundo

La incorporación de estos anillos coincide con la realización del Mundial en Estados Unidos, donde este tipo de reconocimientos hace parte de la tradición deportiva desde hace décadas.

Así, además de levantar el trofeo más importante del fútbol y recibir las medallas de campeón, la selección ganadora estrenará un símbolo inédito que quedará ligado para siempre a la historia de la Copa del Mundo.

España y Argentina disputarán la final con un incentivo adicional: convertirse en el primer equipo en recibir este nuevo reconocimiento creado por la FIFA.