Resumen: Un incendio forestal en la Ensenada de Rionegro, en Necoclí, Antioquia, afectó más de 50 hectáreas de vegetación y habría comenzado por una fogata mal apagada que se reactivó debido a los fuertes vientos. Bomberos y autoridades ambientales atendieron la emergencia y, al finalizar la inspección, no encontraron focos activos ni ejemplares de fauna silvestre muertos. Corpourabá estima que el área afectada podría alcanzar las 70 hectáreas.

¡Una fogata habría desatado la emergencia! Incendio arrasó más de 50 hectáreas en Necoclí

Un incendio forestal registrado en la Ensenada de Rionegro, en Necoclí, Antioquia, afectó una extensa zona de cobertura vegetal. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, la emergencia habría comenzado por una fogata que quedó mal apagada y cuyas brasas se habrían reactivado por los fuertes vientos.

La magnitud de la afectación varía según los reportes de las entidades que inspeccionaron el lugar. La Alcaldía de Necoclí informó que el fuego consumió aproximadamente 50 hectáreas, mientras que Corpourabá estimó que el área comprometida podría alcanzar entre 50 y 70 hectáreas.

Una fogata habría originado la emergencia

Durante la inspección, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Necoclí señaló que la fogata habría sido encendida por pescadores de la zona y no se habría extinguido por completo. Las brasas restantes, sumadas a las condiciones del viento, habrían facilitado la propagación de las llamas por la vegetación circundante.

La hipótesis sobre el origen del incendio forma parte de la información recopilada durante la evaluación de la emergencia. La extensión del terreno afectado requirió la intervención de organismos de socorro y el acompañamiento de las autoridades ambientales.

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Organismos de socorro verificaron la zona afectada

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Necoclí y otros organismos de emergencia trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y revisar las condiciones del terreno. Corpourabá también brindó apoyo logístico para facilitar el acceso al área y acompañó la inspección ambiental.

Al finalizar la jornada, las autoridades no identificaron focos activos del incendio. Además, durante la revisión no encontraron ejemplares de fauna silvestre muertos en la zona afectada.

Llamado a prevenir nuevos incendios

Tras la emergencia, la Alcaldía de Necoclí pidió a la comunidad y a los visitantes evitar las quemas y fogatas en espacios naturales. También insistió en la importancia de asegurarse de que cualquier fogata quede completamente apagada y de reportar oportunamente señales de incendio a los organismos de emergencia.

La Administración municipal advirtió sobre la necesidad de extremar las precauciones durante el periodo de disminución de las lluvias asociado al fenómeno de El Niño, debido al riesgo que representan las fuentes de calor para la vegetación.

Aunque el fuego fue controlado y no se reportaron focos activos al cierre de la inspección, la afectación estimada de entre 50 y 70 hectáreas mantiene la atención sobre la importancia de prevenir este tipo de emergencias en los ecosistemas de Necoclí.