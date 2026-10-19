Resumen: Extorsiones a caficultores en el norte de Antioquia generan preocupación por presuntas cuotas del Clan del Golfo durante la temporada de cosecha.

¡No los dejan trabajar tranquilos! Denuncian extorsiones del Clan del Golfo en el norte de Antioquia

En plena temporada de recolección del grano, las extorsiones a caficultores generan preocupación en el norte de Antioquia. Productores de municipios como Toledo y San Andrés de Cuerquia estarían recibiendo presiones de presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes les exigirían entregar parte de sus cosechas o pagar un porcentaje de las ganancias obtenidas por la comercialización del café.

La denuncia señala que el grupo armado ilegal estaría citando a los campesinos a reuniones para establecer cobros económicos relacionados con el volumen de producción de cada caficultor.

De acuerdo con las denuncias conocidas, una de las modalidades de cobro consistiría en obligar a los productores a entregar una carga de café por cada diez que recolecten. Otra alternativa de pago estaría relacionada con un porcentaje de los ingresos recibidos por la venta del grano, que podría alcanzar hasta el 16%.

Estas condiciones representarían una presión económica para los trabajadores del campo, quienes deben asumir gastos asociados con la recolección, el transporte, la contratación de mano de obra y otros costos necesarios para mantener sus cultivos.

La preocupación no se limitaría únicamente a los caficultores. Según la información divulgada, las presuntas extorsiones también alcanzarían a comerciantes y transportadores que desarrollan sus actividades en la región, ampliando el impacto potencial de esta situación sobre diferentes sectores de la economía local.

Presencia militar frenó una reunión

Uno de los hechos que ha llamado la atención de las comunidades es que una reunión que presuntamente había sido programada con los productores durante los últimos días no se habría realizado debido a la presencia del Ejército Nacional en el territorio.

Aunque la intervención militar habría impedido que se concretara ese encuentro, persiste el temor entre los campesinos ante la posibilidad de que se convoquen nuevas reuniones y se retomen las presuntas exigencias económicas.

La situación mantiene en alerta a los habitantes rurales, quienes temen que estas presiones puedan afectar el desarrollo de la cosecha y las actividades comerciales relacionadas con la producción cafetera.

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Por ahora, la información conocida apunta a denuncias sobre posibles cobros ilegales, por lo que corresponde a las autoridades verificar los hechos, establecer el alcance de las amenazas e identificar a los responsables.

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