Resumen: El PSG se coronó campeón de la Champions League por segundo año consecutivo tras vencer al Arsenal en una final llena de emociones disputada en Budapest. El equipo inglés se adelantó con un gol de Kai Havertz, pero Ousmane Dembélé igualó el marcador desde el punto penal. Tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, el conjunto francés se impuso 4-3 en la tanda de penales para volver a levantar la “orejona”.

¡Una final para la historia! PSG derrota al Arsenal y conquista su segunda Champions consecutiva

El Paris Saint-Germain volvió a celebrar en lo más alto del fútbol europeo. El conjunto francés conquistó la UEFA Champions League por segundo año consecutivo tras derrotar al Arsenal en una final que se definió desde el punto penal después de un empate 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

La definición se disputó en el Puskás Arena de Budapest y enfrentó a dos equipos que llegaron con argumentos sólidos para pelear por el título. Sin embargo, fue el PSG el que terminó imponiéndose en una noche cargada de tensión, emociones y dramatismo.

El encuentro comenzó con una sorpresa temprana. Apenas transcurrían los primeros minutos cuando Kai Havertz aprovechó una acción ofensiva para adelantar al Arsenal y darle ventaja al equipo dirigido por Mikel Arteta.

El gol obligó al conjunto parisino a asumir el control del partido desde muy temprano. Durante gran parte de la primera mitad, el PSG dominó la posesión del balón e intentó acercarse al arco defendido por David Raya, mientras el Arsenal apostó por un bloque defensivo ordenado y por las transiciones rápidas para generar peligro.

Aunque los franceses controlaban el juego, les costó encontrar espacios frente a una defensa que respondió con firmeza. Incluso, antes del descanso, el conjunto inglés tuvo oportunidades para ampliar la diferencia.

La reacción del campeón

La reacción del PSG llegó en el segundo tiempo. El equipo dirigido por Luis Enrique aumentó la intensidad ofensiva y comenzó a generar más problemas en la defensa rival. La insistencia encontró recompensa al minuto 61, cuando una acción dentro del área terminó en penalti a favor del conjunto francés.

Ousmane Dembélé asumió la responsabilidad del cobro y venció a David Raya para establecer el empate que cambió el rumbo emocional de la final.

Con el marcador igualado, el PSG tomó impulso y fue el equipo que más buscó la victoria durante el resto del tiempo reglamentario. Arsenal, por su parte, mantuvo la disciplina táctica y trató de resistir el empuje parisino mientras esperaba alguna oportunidad para sorprender al contragolpe.

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Sin embargo, ninguno logró romper la igualdad y el compromiso se extendió hasta la prórroga.

Durante los 30 minutos adicionales, el desgaste físico comenzó a hacerse evidente. El PSG mantuvo la iniciativa y la posesión, mientras el Arsenal se apoyó en el trabajo defensivo y en las intervenciones de su guardameta para mantenerse en la pelea por el título.

Con el paso de los minutos, el cansancio terminó condicionando las acciones ofensivas de ambos equipos y la final quedó encaminada hacia la definición por penales.

Los penales definieron al nuevo rey de Europa

Desde los once metros, el conjunto francés mostró mayor efectividad. Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Beraldo transformaron sus cobros en gol. El único error del PSG fue el remate de Nuno Mendes, que fue detenido por David Raya.

Por el lado inglés acertaron Viktor Gyökeres, Declan Rice y Gabriel Martinelli, pero los fallos de Eberechi Eze y Gabriel Magalhães terminaron inclinando la balanza a favor del campeón francés.

El 4-3 definitivo desató la celebración de los jugadores parisinos y confirmó una nueva conquista europea para el club.

Además del título, la consagración representa la consolidación del proyecto encabezado por Luis Enrique. El técnico español logró construir un equipo competitivo y equilibrado, basado en el funcionamiento colectivo y no únicamente en figuras individuales.

A lo largo de la campaña, futbolistas como Vitinha, João Neves, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé desempeñaron un papel fundamental en el recorrido que terminó con la obtención del trofeo.

Para Arsenal, la derrota significó un golpe doloroso en su intento por conquistar la primera Champions League de su historia. No obstante, el equipo londinense volvió a demostrar que cuenta con una plantilla joven y competitiva capaz de pelear de igual a igual frente a las principales potencias del continente.

Esta vez, sin embargo, la gloria quedó en manos del Paris Saint-Germain, que defendió exitosamente su corona europea y se consolidó como una de las grandes referencias del fútbol continental en la actualidad.