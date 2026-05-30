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Resumen: ¡Prepara tu agenda para una mañana llena de emociones y fútbol de primer nivel!

¡Llegó el día de la gloria! Arsenal y PSG definen hoy al nuevo campeón de la UEFA Champions League

Minuto30.com .- El planeta fútbol se detiene este sábado 30 de mayo de 2026. El torneo de clubes más prestigioso del mundo, la Champions League, llega a su fin con una final inédita y electrizante que consagrará a un nuevo monarca en el viejo continente. El Arsenal de Inglaterra y el París Saint-Germain (PSG) de Francia se verán las caras en un duelo a todo o nada.

Coordenadas del partido de hoy

Para que no te pierdas ningún detalle del compromiso, aquí tienes los datos clave de la gran cita:

Estadio: El partido se disputará en el majestuoso Puskás Aréna de la ciudad de Budapest, en Hungría, escenario que se vestirá de gala para albergar a miles de aficionados de ambas escuadras.

Hora para Colombia: El pitazo inicial rodará a partir de las 11:00 a.m. (hora colombiana).

Lo que está en juego

Ambas instituciones llegan a este partido con una presión histórica sobre sus hombros:

Por el lado del Arsenal, los ‘gunners’ buscan saldar una deuda histórica y levantar su primera ‘Orejona’, emulando las grandes épocas del club pero ahora en la cima de Europa.

Por el lado del PSG, el cuadro parisino quiere materializar por fin su obsesión multimillonaria y consagrar su proyecto deportivo con el título que tanto se les ha escapado.

¡Prepara tu agenda para una mañana llena de emociones y fútbol de primer nivel!