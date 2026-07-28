Una dizque ‘comediante’ y la congresista Lalis se burlaron de los 18.000 niños reclutados por las Farc

Resumen: Una fuerte polémica política y social se desató en el país tras la difusión de un extracto del programa de humor La Megacárcel, en el que la comediante María Camila Fonseca ('Macafolla') y la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán ('Lalis') hicieron comentarios satíricos sobre los más de 18.000 menores de edad reclutados por las extintas Farc. El hecho provocó la indignación generalizada y el rechazo de sobrevivientes del conflicto armado, como la activista Deisy Dorelly Guanaro, quien exigió una disculpa pública por la banalización de este flagelo, mientras que la congresista Beltrán argumentó que el metraje fue descontextualizado en redes sociales con intenciones de ataque político.

Un fragmento del programa de sátira y comedia digital La Megacárcel encendió un intenso debate en el país luego de que se difundieran comentarios en tono de burla sobre los más de 18.000 menores de edad sometidos al reclutamiento forzado por parte de las extintas Farc. La controversia salpica a la comediante María Camila Fonseca, conocida como ‘Macafolla’, y a la representante a la Cámara por Bogotá, Laura Daniela Beltrán (‘Lalis’), generando un fuerte rechazo de sectores sociales y víctimas del conflicto armado.

El origen del video

La polémica se desencadenó tras la propagación de un extracto audiovisual del espacio de humor en el que ‘Macafolla’ alude sarcásticamente al registro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que contabiliza 18.677 casos de niños y adolescentes reclutados ilegalmente por la antigua guerrilla. Durante la rutina —en la que también participaba la congresista Beltrán—, la creadora de contenido empleó un lenguaje despectivo para referirse a los afectados y a su edad actual, lo que fue calificado por usuarios e internautas como un acto de insensibilidad y deshumanización hacia una de las expresiones más dolorosas de la guerra en Colombia.

La contundente respuesta de las víctimas

El malestar ciudadano se profundizó tras el pronunciamiento de Deisy Dorelly Guanaro, sobreviviente del reclutamiento infantil de las Farc y activa defensora de los derechos de las víctimas. A través de una declaración pública, Guanaro expresó su indignación por el tratamiento jocoso dado a una tragedia que dejó marcas imborrables en miles de familias colombianas.

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La activista cuestionó duramente a la representante ‘Lalis’, señalando que una curul parlamentaria exige el máximo respeto por la memoria y el sufrimiento de quienes vivieron el secuestro y el abuso en el marco del conflicto. Asimismo, exigió una rectificación e inmediata disculpa pública a los involucrados en la producción de dicho segmento.

La defensa de la congresista

Ante la ola de cuestionamientos, la representante Laura Daniela Beltrán reaccionó manifestando que el fragmento difundido corresponde a una edición fuera de contexto destinada a desatarse en redes con fines de desprestigio político. La parlamentaria argumentó que sectores de la oposición suelen instrumentalizar las cifras del conflicto para atacar a sus contradictores sin un interés genuino por la reparación de las víctimas.