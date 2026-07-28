Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Le salió caro! Metro de Bogotá castiga retraso en estación con multa millonaria

    La Empresa Metro de Bogotá impuso una multa de $358 millones al concesionario Metro Línea 1 por no entregar a tiempo la Estación 3.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Le salió caro! Metro de Bogotá castiga retraso en estación con multa millonaria
    Foto de X @MetroBogotá.
    ¡Le salió caro! Metro de Bogotá castiga retraso en estación con multa millonaria

    Resumen: La Empresa Metro de Bogotá impuso una multa de más de $358 millones al concesionario Metro Línea 1 por incumplimientos en la Estación 3 Ciudad Kennedy.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La Empresa Metro de Bogotá impuso, en primera instancia, una multa de $358.497.799 al concesionario Metro Línea 1 (ML1) por incumplir con la entrega de la Estación 3 Ciudad Kennedy, una de las estructuras que hace parte de la construcción de la primera línea del sistema férreo de la capital.

    La decisión fue adoptada luego de la evaluación realizada por la Empresa Metro y la interventoría del proyecto, que concluyeron que la obra no fue terminada dentro del plazo establecido, pese a que el concesionario había recibido una ampliación de 60 días para finalizar los trabajos.

    Inicialmente, la estación debía entregarse el 31 de enero de 2026. Sin embargo, Metro Línea 1 solicitó una prórroga contemplada en el contrato, para lo cual realizó un pago de $1.560 millones, extendiendo la fecha límite hasta el 1 de abril de 2026. Aun así, la infraestructura no fue concluida dentro del nuevo plazo.

    Según el informe técnico de la Empresa Metro de Bogotá, con corte al 17 de julio de 2026, la Estación 3 Ciudad Kennedy registraba un avance del 95,45%, por lo que aún quedaba pendiente el 4,55% de las actividades previstas para completar la unidad de ejecución.

    Lea también: ¡Cayeron dos presuntos homicidas en Medellín! Uno habría asesinado a su pareja de 21 años

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    La entidad explicó que el valor de la sanción fue calculado con base en el porcentaje de obra faltante y aclaró que la decisión corresponde a una primera instancia administrativa. Esto significa que el concesionario podrá interponer los recursos contemplados en la legislación colombiana, entre ellos el de reposición, antes de que la multa quede en firme.

    Pese a este proceso sancionatorio, la Empresa Metro de Bogotá informó que el proyecto continúa avanzando.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.