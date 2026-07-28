¡Le salió caro! Metro de Bogotá castiga retraso en estación con multa millonaria

Resumen: La Empresa Metro de Bogotá impuso una multa de más de $358 millones al concesionario Metro Línea 1 por incumplimientos en la Estación 3 Ciudad Kennedy.

La Empresa Metro de Bogotá impuso, en primera instancia, una multa de $358.497.799 al concesionario Metro Línea 1 (ML1) por incumplir con la entrega de la Estación 3 Ciudad Kennedy, una de las estructuras que hace parte de la construcción de la primera línea del sistema férreo de la capital.

La decisión fue adoptada luego de la evaluación realizada por la Empresa Metro y la interventoría del proyecto, que concluyeron que la obra no fue terminada dentro del plazo establecido, pese a que el concesionario había recibido una ampliación de 60 días para finalizar los trabajos.

Inicialmente, la estación debía entregarse el 31 de enero de 2026. Sin embargo, Metro Línea 1 solicitó una prórroga contemplada en el contrato, para lo cual realizó un pago de $1.560 millones, extendiendo la fecha límite hasta el 1 de abril de 2026. Aun así, la infraestructura no fue concluida dentro del nuevo plazo.

Según el informe técnico de la Empresa Metro de Bogotá, con corte al 17 de julio de 2026, la Estación 3 Ciudad Kennedy registraba un avance del 95,45%, por lo que aún quedaba pendiente el 4,55% de las actividades previstas para completar la unidad de ejecución.

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La entidad explicó que el valor de la sanción fue calculado con base en el porcentaje de obra faltante y aclaró que la decisión corresponde a una primera instancia administrativa. Esto significa que el concesionario podrá interponer los recursos contemplados en la legislación colombiana, entre ellos el de reposición, antes de que la multa quede en firme.

Pese a este proceso sancionatorio, la Empresa Metro de Bogotá informó que el proyecto continúa avanzando.

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