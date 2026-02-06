Resumen: Un juez condenó a 13 años y 9 meses de prisión a un jefe de un hospital público de Cali por actos sexuales violentos y acoso sexual contra varias empleadas. La Fiscalía demostró que, durante cerca de 10 años, el funcionario se valió de su cargo para realizar insinuaciones, tocamientos y presiones con fines sexuales. La sentencia deberá cumplirse en centro carcelario y fue apelada por la defensa.

¡Una década de abusos! Condenan a jefe de hospital en Cali por delitos sexuales contra empleadas

Un juez penal del circuito condenó a 13 años y 9 meses de prisión a Diego Ramiro Cortés, exjefe de un hospital público de Cali, tras hallarlo responsable de actos sexuales violentos y acoso sexual cometidos contra varias trabajadoras del centro asistencial.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el hombre, hoy de 44 años, habría utilizado su cargo administrativo para someter durante una década, entre 2010 y 2020, a distintas empleadas a conductas de acoso sexual, físico, verbal y psicológico.

La investigación estableció que Cortés sostenía conversaciones de contenido sexual con las víctimas y, en varios casos, realizó tocamientos íntimos sin consentimiento, aprovechándose de su posición jerárquica dentro de la institución.

Según la Fiscalía, el sentenciado también recurría a espacios cerrados para aislar a las mujeres y acosarlas, con el propósito de obligarlas a mantener relaciones sexuales. Durante estos episodios, hacía comentarios obscenos relacionados con el cuerpo y la intimidad de las víctimas, conductas que ejecutaba amparado en su rol de superior.

Uno de los casos documentados señala que el hombre acosó a una trabajadora mientras esta se encontraba cerca de una fotocopiadora, y posteriormente repitió el comportamiento en la cocina del hospital. En este último hecho, ingresó al lugar, cerró la puerta y la agredió mediante tocamientos de carácter sexual.

Otra de las víctimas relató que fue sometida de manera reiterada a insinuaciones obscenas y presiones para acceder a relaciones íntimas, bajo el condicionamiento de que el funcionario firmara o revisara documentos laborales.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Diego Ramiro Cortés los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, en calidad de autor. Aunque los cargos no fueron aceptados, el juez emitió sentencia condenatoria y ordenó que la pena sea cumplida en centro carcelario.

La decisión judicial fue apelada por la defensa, por lo que el caso continuará su trámite en segunda instancia.