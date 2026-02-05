Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dian y Policía incautaron en Cali mercancía de contrabando valorada en $7.900 millones. El operativo desmanteló una bodega con más de 77 mil prendas y zapatos.

Dian y Polfa desmantelan un centro de acopio de contrabando en Cali

En una operación relámpago que pone en jaque a las redes de comercio ilegal en el suroccidente del país, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian lograron dar un golpe histórico en el centro de Cali.

Mediante la denominada ‘Operación Bloque de Búsqueda’, las autoridades desmantelaron un centro de acopio donde se ocultaba mercancía de contrabando valorada comercialmente en unos $7.900 millones de pesos, una cifra que supera los dos millones de dólares según las tasas actuales.

El operativo se concentró en una vivienda que, bajo la apariencia de un inmueble común, funcionaba como un gigantesco almacén clandestino.

Durante la diligencia de registro, los uniformados adscritos a la División de Control Operativo de Cali aprehendieron 77.825 unidades de mercancía ilegal.

El botín incautado incluye miles de pares de calzado, prendas de vestir (confecciones) y artículos de marroquinería que no contaban con los documentos exigidos por la normativa aduanera para su comercialización en territorio colombiano.

Según los voceros de la Dian, este resultado es vital para proteger la economía nacional y el empleo formal, ya que el ingreso de estos productos sin el pago de impuestos genera una competencia desleal que asfixia a los empresarios legales.

“Este tipo de acciones fortalecen el recaudo tributario y debilitan directamente las finanzas de las organizaciones criminales que lucran con el comercio ilícito”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

Tras el procedimiento, los artículos incautados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes, mientras se adelantan las indagaciones para dar con los propietarios de la vivienda y los responsables de esta cadena de distribución.

Esta intervención se suma a los esfuerzos del Gobierno por blindar la industria nacional frente al contrabando que ingresa por los principales corredores viales del Valle del Cauca.

