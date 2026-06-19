¡Una cifra impresionante! Sacan 240 toneladas de basura del Canal Castilla en Kennedy

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Resumen: Una jornada de limpieza liderada por la EAAB y Aguas de Bogotá permitió retirar cerca de 240 toneladas de residuos y material vegetal acumulados en el Canal Castilla, en la localidad de Kennedy. La intervención buscó mantener despejado el cauce, reducir el riesgo de inundaciones y fortalecer la protección de los ecosistemas hídricos de la capital.

Una jornada de limpieza realizada en el Canal Castilla, en la localidad de Kennedy, permitió retirar una gran cantidad de residuos que afectaban este importante cuerpo de agua de Bogotá. Los trabajos estuvieron a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con apoyo de Aguas de Bogotá, dentro de las acciones de mantenimiento de la infraestructura hídrica de la ciudad.

Durante el operativo fueron extraídas cerca de 240 toneladas de desechos y material vegetal. Para transportar todo lo recolectado se requirió el uso de 16 volquetas.

Una medida para prevenir emergencias

De acuerdo con las entidades responsables, estas intervenciones permiten mantener despejado el cauce y garantizar un flujo adecuado del agua, disminuyendo el riesgo de represamientos e inundaciones en sectores cercanos.

Estas labores hacen parte de las estrategias permanentes de conservación y mantenimiento de canales, quebradas, ríos y humedales, fundamentales para el manejo de aguas lluvias y el equilibrio ambiental de la capital.

Retiramos 16 volquetas llenas de residuos y material vegetal del Canal Castilla, en Kennedy 🚧 El @AcueductoBogota y @AguasBogota realizamos labores de limpieza y extracción en este cuerpo de agua, retirando cerca de 240 toneladas para recuperar el canal y mantener el cauce… pic.twitter.com/7JtRGxhE5f — Aguas de Bogotá (@AguasBogota) June 19, 2026

Llamado a cuidar los cuerpos de agua

Las autoridades reiteraron la importancia de evitar el arrojo de residuos en espacios públicos y fuentes hídricas, ya que estas prácticas generan afectaciones ambientales y pueden comprometer el funcionamiento de los sistemas de drenaje.

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También recordaron que los humedales cumplen un papel esencial en la regulación del agua, contribuyen a mejorar su calidad y sirven de refugio para numerosas especies de fauna nativa y migratoria.

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Opciones para disponer correctamente los residuos

El Distrito recordó que abandonar basura en calles, canales o zonas verdes hace parte de las conductas consideradas dentro de los llamados «10 No Negociables» de la ciudad.

Para la disposición de muebles, tejas, escombros y otros elementos voluminosos, los ciudadanos pueden solicitar la recolección a través de la Línea 110, una herramienta que busca evitar la formación de puntos críticos de acumulación de residuos.

Asimismo, se invitó a la comunidad a reportar sitios donde se presenten problemas relacionados con el manejo inadecuado de basuras o escombros.

Canales de atención para los ciudadanos

La información sobre horarios de recolección puede consultarse mediante la Línea 195 o el servicio de WhatsApp Chatico, en el número 316 023 1524. Para la disposición de escombros continúa disponible la Línea 110, mientras que los reportes por arrojo ilegal de residuos pueden realizarse a través de la Línea 195, opción 8.

Con este tipo de operativos, el Distrito busca proteger los ecosistemas urbanos y reducir los riesgos asociados a la acumulación de residuos en la red hídrica de Bogotá.