Foto de archivo y Fiscalía General de la Nación.

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Resumen: Caso del triple feminicidio en Bosa: juez condena a 48 años a Cristian Camilo Valencia Hurtado por el asesinato de su pareja y dos hijastras en Bogotá. Fiscalía apeló por la pena.

Condenan al responsable del brutal triple feminicidio que conmocionó a Bosa, Bogotá

El caso de triple feminicidio en Bosa, ocurrido el pasado 24 de marzo en una vivienda de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, terminó con la condena de 48 años y 10 meses contra Cristian Camilo, señalado como responsable del asesinato de su pareja y de sus dos hijastras.

Un juez de conocimiento emitió la sentencia tras su aceptación de cargos por feminicidio agravado, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación.

En el marco del proceso por el triple feminicidio, el condenado recibió la negación de beneficios penales y una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas.

La Fiscalía General de la Nación apeló la dosificación de la pena al considerar que no es proporcional a la gravedad de los hechos ocurridos en Bogotá. El ente investigador pidió revisión bajo perspectiva de género.

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La investigación estableció que las víctimas fueron atacadas con arma cortopunzante en un espacio cerrado y en condición de indefensión.

La Policía de Bogotá y la Fiscalía indicaron que los hechos ocurrieron cuando un familiar alertó a la línea 123 tras no tener noticias de las mujeres. El agresor mantenía una relación de más de diez años con una de las víctimas y había antecedentes de violencia intrafamiliar.

El caso también evidenció un ciclo de violencia basada en género y celotipia, según el ente acusador. Las víctimas, de 17 y 20 años además de la madre, habrían sufrido amenazas previas y control por parte del agresor, quien incluso intentó quitarse la vida tras ser capturado.

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