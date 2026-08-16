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Resumen: Un hombre identificado como Wilson Gallego murió luego de que un vehículo tipo Carpati se volcara en la vereda El Crucero, del corregimiento Santa Inés. Según la información preliminar, una posible falla mecánica habría ocasionado el accidente. Las demás personas que viajaban en el automotor no sufrieron lesiones de consideración.

¡Un viaje terminó en tragedia! Pasajero murió tras volcamiento de un Carpati en Santa Inés

Un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este domingo 16 de agosto dejó una persona fallecida en la vereda El Crucero, perteneciente al corregimiento Santa Inés. El hecho involucró un vehículo tipo Carpati que cubría una ruta entre sectores rurales y que, además de pasajeros, transportaba café.

La víctima fue identificada como Wilson Gallego, quien, según versiones entregadas por habitantes de la zona que presenciaron lo ocurrido, viajaba como pasajero en el automotor.

El vehículo terminó volcado sobre la vía

De acuerdo con la información conocida sobre el accidente, el Carpati se desplazaba entre las veredas El Cedrón y El Crucero Santa Inés cuando, al parecer, habría presentado una falla mecánica.

En medio de esta situación, el vehículo habría comenzado a desplazarse hacia atrás hasta impactar contra un barranco. Posteriormente, el automotor terminó volcado sobre la misma carretera.

En ese momento, Wilson de Jesús Gallego se encontraba en la cabina. Según la información suministrada sobre el hecho, habría intentado salir del vehículo durante el volcamiento.

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Sin embargo, la puerta lo habría golpeado y posteriormente habría quedado debajo del automotor, donde fue alcanzado por las llantas delanteras. El impacto le ocasionó la muerte en el lugar.

Un auxiliar de enfermería confirmó el fallecimiento

Tras el accidente, un auxiliar de enfermería llegó hasta el sitio y confirmó que Wilson de Jesús Gallego había fallecido.

Mientras se esperaba la llegada de las autoridades para adelantar las diligencias correspondientes, el área permaneció acordonada con cinta de seguridad.

La información disponible señala que en el vehículo viajaban cuatro pasajeros, además del conductor y el ayudante. Las demás personas que se encontraban a bordo no habrían presentado lesiones de consideración.

Investigan las causas del accidente

Por ahora, la posible falla mecánica aparece como una de las circunstancias relacionadas con el accidente, aunque las causas exactas todavía no han sido establecidas.

Las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el volcamiento y determinar las circunstancias que llevaron a que el vehículo terminara contra el barranco y posteriormente volcado en la vía.

El accidente dejó como saldo la muerte de Wilson de Jesús Gallego, mientras continúan las actuaciones en el lugar para realizar el procedimiento correspondiente.