Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Alias ‘Negro’, señalado integrante del Clan del Golfo, fue capturado en el corregimiento de Puerto López, en El Bagre, Antioquia. Durante el operativo fueron incautadas dosis de cocaína, bazuco, marihuana y tusi, además de más de $8 millones en efectivo y un celular. Según las autoridades, el capturado estaría vinculado a actividades de microtráfico y vigilancia a integrantes de la Fuerza Pública.

¡Cayó alias ‘Negro’ en El Bagre! Lo señalan de expender droga y realizar vigilancia para el Clan del Golfo

Una operación conjunta adelantada en el Bajo Cauca antioqueño terminó con la captura de un hombre señalado de pertenecer al Clan del Golfo. El procedimiento se desarrolló en el corregimiento de Puerto López, jurisdicción del municipio de El Bagre.

La acción fue realizada por tropas del Batallón de Selva N.º 57, en coordinación con la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el capturado es conocido con el alias de Negro y haría parte del componente criminal focalizado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario, perteneciente a esa organización armada.

¿Qué encontraron durante el procedimiento?

Durante la operación fueron incautadas diferentes sustancias y elementos que quedaron relacionados con el procedimiento.

El reporte oficial señala que las autoridades encontraron:

43 papeletas de cocaína.

35 papeletas de bazuco.

43 cigarrillos de marihuana.

2 papeletas de tusi.

Más de $8 millones en efectivo.

Un teléfono celular.

Los elementos fueron incautados durante la intervención realizada en Puerto López.

Esto le podría interesar: ¡Indignante! Atacan a tiros camión que llevaba ayudas para damnificados del terremoto hacia Chocó

Señalan al capturado de actividades de microtráfico

Según la información suministrada por las autoridades, alias Negro estaría vinculado a actividades de microtráfico en este sector del Bajo Cauca antioqueño.

Además, el Ejército señaló que el hombre presuntamente realizaba labores de inteligencia delictiva contra integrantes de la Fuerza Pública en la zona.

La captura se produjo como resultado de las acciones coordinadas entre las instituciones que participaron en el operativo, que permitieron ubicar al señalado integrante de la estructura criminal.

Operativo contra las finanzas del Clan del Golfo

Para las autoridades, la incautación de las sustancias y del dinero en efectivo representa una afectación a las actividades relacionadas con la distribución de estupefacientes y a las finanzas ilícitas atribuidas al Clan del Golfo.

El procedimiento hace parte de las operaciones que se adelantan en el Bajo Cauca antioqueño contra estructuras dedicadas a actividades criminales.

Por ahora, la información oficial suministrada sobre el caso se concentra en la captura de alias Negro, su presunta pertenencia a la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario y los elementos incautados durante la operación.