Resumen: Un trágico suceso en el parque de las Mascotas de Sabaneta dejó como saldo la muerte de una adolescente de 17 años y un joven de 20 años, identificado como Santiago U. M., tras sufrir heridas mortales con un arma cortopunzante, descartando la versión inicial de un doble tiroteo. Mientras que la menor de edad presentó lesiones letales en el cuello y el hombro, el hombre falleció debido a una puñalada en el corazón, lo que plantea la hipótesis preliminar de que él habría atacado a la joven para luego quitarse la vida; sin embargo, las autoridades aún se encuentran recolectando pruebas en el lugar de los hechos para esclarecer formalmente las circunstancias del caso.

Un ‘pelao’ de 20 y una jovencita de 17: lo que se sabe de las personas que murieron apuñaladas en Sabaneta

Luego de que se conociera un estrepitoso caso en Sabaneta, donde dos personas perdieron la vida de forma violenta, Minuto30 pudo conocer más detalles de este lamentable suceso que conmocionó a la comunidad.

En principio se habló de un doble homicidio con arma de fuego. Con el pasar de los minutos se confirmó que el arma utilizada para dicho delito fue cortopunzante, y que no se realizaron disparos.

Sobre los móviles del hecho, que se presentó en el parque de las Mascotas, Minuto30 conoció que las víctimas son una jovencita de tan solo 17 años de edad y un hombre de 20 años, identificado como Santiago U. M.

Le puede interesar: ¡Terror en la vía Quibdó-Carmen de Atrato! Reportan secuestro masivo de 39 personas

También se conoció que la menor de edad sufrió dos heridas, una de ellas en su cuello y otra a la altura del hombro. Ambas fueron letales.

Por su parte, el hombre de 20 años terminó con una puñalada en su pecho, justo en el corazón. Por esta herida se presume que esta persona habría apuñalado a la menor de edad y luego habría acabado con su vida, pero aún no ha podido ser confirmada esa hipótesis por parte de las autoridades.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos, lo acordonaron, y se encuentran reuniendo las pruebas necesarias para esclarecer el lamentable suceso.