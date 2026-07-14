¡Terror en la vía Quibdó-Carmen de Atrato! Reportan secuestro masivo de 39 personas

Resumen: El secuestro en Chocó dejó al menos 39 personas retenidas, entre ellas un menor de edad, en la vía Quibdó-Carmen de Atrato, según informó el Ejército Nacional.

Un masivo secuestro en Chocó mantiene en alerta a las autoridades luego de que, según información oficial, al menos 39 personas, entre ellas un menor de edad, fueran retenidas por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una carretera del departamento.

La Séptima División del Ejército Nacional informó que el hecho ocurrió en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato.

A través de un pronunciamiento, la institución rechazó lo sucedido y señaló que las personas habrían sido secuestradas por integrantes del grupo armado organizado ELN.

Tras conocerse el secuestro, las autoridades exigieron la liberación inmediata e incondicional de los retenidos. Además, hicieron un llamado al grupo armado para que respete la vida y la integridad de las personas que permanecen privadas de la libertad.

Este caso se conoce una semana después de otro hecho similar ocurrido en el departamento del Cauca, donde ocho personas fueron secuestradas, también por presuntos integrantes del ELN. De acuerdo con la información disponible, esas víctimas continúan en cautiverio.

En ese momento, organizaciones defensoras de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitaron la adopción de medidas urgentes para proteger a la población e investigar lo ocurrido.

Cabe recordar que el Gobierno del presidente Petro inició conversaciones de paz con el ELN en 2022. No obstante, los diálogos fueron congelados en 2025 y desde entonces no se han reanudado.

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