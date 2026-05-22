Resumen: La champeta y la cultura picotera fueron declaradas oficialmente Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia por el Ministerio de las Culturas, en un reconocimiento que protege no solo el género musical, sino también expresiones como el baile, los picós, la tradición oral y otras prácticas culturales del Caribe. La medida también impulsa acciones y recursos para preservar y fortalecer esta tradición en el país.

¡Un paso histórico! La champeta y la cultura picotera ya son oficialmente Patrimonio Cultural de Colombia

La champeta y la cultura picotera dieron un paso histórico dentro del reconocimiento cultural en Colombia. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes oficializó su inclusión como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, una decisión que amplía la protección no solo del género musical, sino también de todas las expresiones sociales, artísticas y comunitarias que se construyeron alrededor de esta tradición nacida en el Caribe colombiano.

La declaratoria fue entregada oficialmente el 21 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Afrocolombianidad, durante un acto realizado en Cartagena junto a portadores de tradición, artistas, organizaciones culturales y representantes de comunidades vinculadas históricamente a la champeta.

Con esta decisión, la champeta deja de ser reconocida únicamente como una expresión popular propia de Cartagena y pasa a formar parte del patrimonio cultural protegido en todo el territorio nacional.

El reconocimiento va mas allá de la música

La medida no se limita únicamente al ritmo musical. El Plan Especial de Salvaguardia aprobado por el Ministerio también protege distintas prácticas asociadas al universo cultural champetúo y picotero.

Dentro de las expresiones incluidas aparecen los bailes tradicionales, los picós, la tradición oral, los festivales, las fiestas barriales, las expresiones gráficas, los avisos pintados a mano, los grafitis y diferentes formas de encuentro comunitario que durante décadas han acompañado el crecimiento de la champeta en el Caribe colombiano.

El reconocimiento también pone en el centro el trabajo de quienes construyen y operan los picós, considerados uno de los símbolos más representativos de esta cultura. De igual manera, se resaltan los conocimientos transmitidos entre generaciones y las prácticas sociales que han permitido mantener viva esta tradición en barrios populares y comunidades afrodescendientes.

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La inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación implica además compromisos institucionales para las administraciones locales y departamentales. A partir de ahora, las autoridades deberán destinar recursos y promover acciones encaminadas a la preservación, fortalecimiento y difusión de estas manifestaciones culturales.

Colombia reconoce oficialmente el universo de la champeta como patrimonio cultural inmaterial del país. La champeta es música, baile, barrio, picó, memoria, oralidad, fiesta, identidad afrocaribe y resistencia popular. Hoy, en Cartagena, el Ministerio de las Culturas entrega el… pic.twitter.com/JWAfdKzPlK — MinCultura Colombia (@mincultura) May 21, 2026

Esto permitirá respaldar actividades relacionadas con festivales, encuentros culturales, procesos de formación, espacios de memoria e iniciativas artísticas ligadas a la champeta y la cultura picotera.

Un proceso construido por comunidades y gestores culturales

La declaratoria es el resultado de un trabajo colectivo adelantado durante varios años por organizaciones culturales, investigadores, artistas, bailarines, constructores de picós, gestores comunitarios y líderes culturales de distintas zonas del Caribe.

Como parte de ese proceso, la Fundación Roztro de Cartagena participó en la formulación del Plan Especial de Salvaguardia, documento que reúne las acciones necesarias para garantizar la continuidad y protección de esta tradición cultural.

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural ya había aprobado previamente la inclusión de la champeta dentro de la lista patrimonial del país, reconociendo que esta expresión representa mucho más que música y baile, al estar relacionada con memorias comunitarias, lenguajes propios, formas de resistencia cultural y espacios de identidad colectiva.

El documento también advierte sobre distintas problemáticas que históricamente han afectado a quienes hacen parte de esta cultura, entre ellas el racismo, el clasismo, la estigmatización y la criminalización de los picós y de las comunidades vinculadas a estas expresiones.

Además, se identificaron riesgos relacionados con la pérdida de conocimientos tradicionales, archivos históricos, prácticas de danza y saberes artesanales asociados a la construcción de sistemas de sonido y otros elementos culturales.

Por esa razón, el plan contempla acciones enfocadas en fortalecer la investigación, la formación, la documentación histórica y la transmisión de conocimientos a nuevas generaciones, con el objetivo de garantizar que la champeta y la cultura picotera continúen vigentes en el futuro.

Con esta declaratoria, Colombia reconoce oficialmente a la champeta como una de las expresiones culturales más representativas del Caribe y del país, otorgándole protección patrimonial a una tradición que durante décadas creció desde los barrios populares hasta convertirse en símbolo de identidad y memoria cultural.