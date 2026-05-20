Resumen: Totó la Momposina falleció a los 85 años en México, lo que generó múltiples reacciones en el ámbito cultural por su legado en la música tradicional del Caribe colombiano. Su despedida está prevista con un homenaje en el Capitolio Nacional de Bogotá el 27 de mayo, donde se espera la presencia de familiares, músicos y seguidores. Ese mismo día se realizarían los actos de velación y cremación en la capital, y posteriormente sus cenizas serían trasladadas a Mompox, Bolívar.

Colombia prepara homenaje para despedir a Totó la Momposina: ¿cuándo y dónde será su funeral?

La música tradicional colombiana atraviesa días de duelo tras la muerte de la cantante Totó la Momposina, una de las voces más representativas del folclor del Caribe y figura clave en la difusión internacional de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé.

La artista, cuyo nombre de nacimiento era Sonia Bazanta Vides, falleció a los 85 años en México, hecho que generó reacciones en distintos sectores culturales del país y del exterior, donde su obra es reconocida como un referente de la identidad musical colombiana.

Homenaje oficial en Bogotá y despedida en el Capitolio

La familia de la artista no ha confirmado un cronograma definitivo de exequias privadas, pero de acuerdo con información de medios nacionales, sí se tiene previsto un acto público de homenaje en Bogotá.

El próximo 27 de mayo, el Capitolio Nacional sería el escenario de una ceremonia de despedida en honor a su trayectoria artística, donde se espera la participación de familiares, amigos, músicos y seguidores que deseen rendirle tributo.

Según lo confirmado, ese mismo día se contemplan los actos de velación y cremación en la capital del país, como parte de la despedida oficial. Posteriormente, sus cenizas serían trasladadas a Mompox, Bolívar, territorio profundamente ligado a su vida y a su inspiración musical.

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Reacciones y reconocimiento póstumo

La noticia de su fallecimiento ha generado múltiples mensajes de despedida desde el ámbito cultural, artístico y político. Diversas instituciones han resaltado su papel en la conservación del patrimonio musical colombiano y su aporte a la identidad sonora del país.

En ese sentido, el Ministerio de las Culturas ha reconocido públicamente su legado, destacando su contribución a la difusión de las tradiciones del Caribe colombiano y su impacto en la proyección internacional del folclor nacional.

Desde el Gobierno de Colombia, honramos la memoria de una mujer que dedicó más de seis décadas a investigar, salvaguardar y proyectar los saberes del Caribe colombiano hacia los escenarios más importantes del mundo. Totó nos enseñó que la música de nuestros ancestros es un… pic.twitter.com/GgQTDAE80F — MinCultura Colombia (@mincultura) May 19, 2026

Una vida dedicada a la música del Caribe

Durante más de cinco décadas, la artista dedicó su vida a preservar y difundir los ritmos tradicionales del Caribe colombiano, convirtiéndose en una de las intérpretes más influyentes del género.

Su obra, marcada por la fuerza de la voz, el acompañamiento de tambores y la raíz cultural afroindígena, dejó una huella profunda en la música latinoamericana y en la memoria cultural de Colombia.