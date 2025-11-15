Resumen: Bogotá recibió el tercer tren de la Línea 1 del Metro tras su llegada desde China y su traslado desde Cartagena. El vehículo ya está en el patio taller de Bosa, donde comenzó el proceso de ensamblaje y pruebas técnicas que incluyen verificaciones estáticas y dinámicas. Mientras el proyecto alcanza un avance del 67,17 %, la ciudad se prepara para iniciar pruebas en el viaducto en 2026, paso clave hacia la futura operación del sistema.

¡Un paso gigante! Bogotá recibe un nuevo tren del Metro y entra en la recta clave hacia las pruebas en 2026

Bogotá sumó este sábado un nuevo avance en la construcción de la Línea 1 del Metro con la llegada del tercer tren al patio taller de Bosa, después de recorrer casi mil kilómetros desde Cartagena, puerto al que arribó el 28 de octubre tras partir el 29 de septiembre desde la ciudad china de Quingdao. Su incorporación se da mientras el proyecto alcanza un 67,17 % de ejecución, consolidándose como una de las obras más ambiciosas de la capital.

Tras su arribo, el tren inició el proceso de alistamiento final, en el que los equipos técnicos realizan el enganche mecánico y eléctrico, la conexión de los pasillos interiores y una revisión detallada de todos sus componentes.

Luego entrará a la fase de pruebas estáticas, que permiten verificar sistemas como frenos, tracción, mando y control, iluminación y ventilación. Una vez superadas, comenzarán las pruebas dinámicas en la vía de ensayo de 905 metros, donde se evaluará su comportamiento en movimiento y su respuesta ante fallas simuladas.

Esto le podría interesar: ¡Lo mataron por ayudar! Asesinan a adulto mayor que intentó frenar un atraco en San Cristóbal

El mismo procedimiento se repetirá con los 27 trenes restantes, que llegarán a Bogotá de forma progresiva hasta octubre de 2026. Cuando los primeros estén certificados, comenzarán pruebas sobre el viaducto en un tramo de seis kilómetros entre el patio taller y la estación 4, en inmediaciones del hospital de Kennedy. Estas pruebas iniciarán en mayo de 2026, por lo que los ciudadanos empezarán a ver trenes circulando sin pasajeros a lo largo del corredor elevado.

Uno, dos, ¡tres! En la madrugada de hoy llegó el tercer tren del Metro a Bogotá. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad La obra avanza y el sueño se hace, por fin, realidad. pic.twitter.com/pkNNqDvmJr — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 15, 2025

Los trenes que integrarán la Línea 1 tienen 134 metros de largo, seis vagones interconectados y capacidad para transportar a 1.800 pasajeros. Son completamente automáticos, aunque cuentan con modo manual para maniobras específicas. Su velocidad comercial permitirá recorrer desde Bosa hasta la calle 72 con Caracas en aproximadamente 27 minutos, un trayecto que hoy puede tomar hasta dos horas.

Con cada tren que llega, Bogotá avanza hacia la futura operación del sistema en 2028, un hito que promete transformar de fondo la movilidad de millones de ciudadanos.