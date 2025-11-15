Resumen: Un adulto mayor de 73 años fue asesinado en el barrio Buenos Aires, en San Cristóbal, luego de intervenir para impedir que tres hombres atracaran a un grupo de jóvenes. Aunque la comunidad intentó auxiliarlo, murió camino al hospital. Minutos después, la Policía capturó a los tres señalados del ataque, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

¡Lo mataron por ayudar! Asesinan a adulto mayor que intentó frenar un atraco en San Cristóbal

Un nuevo episodio de violencia volvió a estremecer a Bogotá luego del homicidio de un adulto mayor de 73 años que perdió la vida cuando intentó auxiliar a un grupo de jóvenes que era víctima de un asalto en la localidad de San Cristóbal.

El crimen se registró en horas de la noche en el barrio Buenos Aires, donde, según versiones entregadas por habitantes del sector, varios jóvenes estaban siendo intimidados por tres sujetos armados. Los gritos pidiendo ayuda llegaron hasta el conjunto residencial donde vivía De la Torre, quien decidió salir a ver qué ocurría.

Al notar que los muchachos estaban siendo amenazados, el adulto mayor habría intervenido para tratar de evitar el robo. Su presencia logró interrumpir momentáneamente la acción de los asaltantes; sin embargo, los delincuentes reaccionaron con violencia y se abalanzaron sobre él. Durante el ataque lo hirieron con armas cortopunzantes y escaparon hacia la parte baja del barrio.

Vecinos que escucharon la confrontación corrieron a auxiliarlo y activaron los mecanismos de alarma del sector. Pese a que fue trasladado rápidamente en un vehículo policial hacia el Hospital de San Blas, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Esto le podría interesar: Procuraduría le pone el ojo a las denuncias por manejo de basuras en una localidad de Bogotá

Tres capturados tras operativo policial

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Tras el homicidio, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar a tres hombres que coincidían con las características entregadas por la comunidad. La detención ocurrió a pocas cuadras del lugar, donde los uniformados interceptaron a los sospechosos.

Fuentes policiales indicaron que los capturados tenían en su poder objetos hurtados y armas blancas, que serán analizadas como parte del proceso investigativo. Los tres individuos fueron conducidos a la URI de Paloquemao, donde enfrentarán cargos por homicidio, hurto calificado y otras conductas asociadas al ataque.

Durante el procedimiento, varios residentes registraron en video el momento en que uno de los señalados era retenido, lo que refleja la indignación que generó el caso en la comunidad.

Este homicidio se suma al preocupante aumento de asesinatos registrados este año en San Cristóbal, situación que ha llevado a los residentes a exigir medidas urgentes frente a la escalada delictiva.