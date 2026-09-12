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Resumen: En San Andrés de Cuerquia, Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot sostuvieron combates con presuntos integrantes del GAO-r Estructura 36, en una operación coordinada con la Fiscalía.

Un muerto y un capturado dejaron los combates contra disidencias en San Andrés de Cuerquia

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, sostuvieron combates en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, contra presuntos integrantes del GAO-r Estructura 36, en el marco de una operación interinstitucional desarrollada junto con la Fiscalía General de la Nación.

Como resultado de las operaciones militares, uno de los presuntos integrantes de esta estructura criminal murió durante los enfrentamientos. Otro integrante resultó herido y fue capturado posteriormente por las tropas que participaron en el procedimiento.

Un capturado recibió atención tras resultar herido

De acuerdo con la información entregada sobre la operación, el hombre capturado recibió atención inmediata por parte del enfermero de combate después de resultar herido.

La atención fue brindada en respeto por su vida, integridad y derechos, mientras se desarrollaba el procedimiento que terminó con su captura.

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Incautaron armas, municiones y explosivos

Durante la operación también se produjo la incautación de material que, de acuerdo con las autoridades, afectaba la capacidad armada y logística del grupo al que pertenecerían los presuntos integrantes enfrentados.

En San Andrés de Cuerquia, Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la #CuartaBrigada, sostuvieron combates contra presuntos integrantes del GAO-r Estructura 36. Como resultado de esta operación interinstitucional con @FiscaliaCol,… https://t.co/Zc5lIuDb4B pic.twitter.com/OWAUTZqwHM — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) September 13, 2026

En total, fueron incautados dos fusiles, una pistola, más de 970 cartuchos y 19 proveedores. A este material se suman cinco dispositivos explosivos improvisados y elementos de intendencia.

El operativo fue realizado por las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, perteneciente a la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

El resultado dejó a un presunto integrante de la Estructura 36 muerto durante el desarrollo de las operaciones militares y a otro capturado luego de resultar herido, además de la incautación del armamento, municiones, explosivos y material de intendencia reportados por las autoridades.