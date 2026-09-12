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Resumen: 21 personas de 11 familias salieron de la zona rural de Remedios hacia Segovia, luego del asesinato del líder social y comerciante William de Jesús Giraldo y de denuncias sobre intimidaciones de grupos armados. Corpades alertó sobre un retén ilegal ocurrido el 9 de septiembre y pidió medidas para proteger a la población rural y evitar nuevos desplazamientos.

¡Huyeron por temor! 21 personas se desplazaron de zona rural de Remedios tras asesinato de líder social

La situación de seguridad en la zona rural de Remedios, Antioquia, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad, luego de que varias familias abandonaran sus viviendas tras el asesinato de un líder social y comerciante, además de las intimidaciones atribuidas a grupos armados que tienen presencia en la región.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades departamentales, 21 personas pertenecientes a 11 familias salieron de la vereda Río Bagre y se dirigieron hacia el casco urbano de Segovia, también en el Nordeste antioqueño.

El número de personas afectadas podría aumentar, pues desde Remedios no se descarta que otras familias decidan abandonar sus hogares durante las próximas horas ante el temor generado por las amenazas y la situación de orden público.

El asesinato que precedió la salida de las familias

Entre los hechos que habrían provocado el desplazamiento se encuentra el homicidio de William de Jesús Giraldo, reconocido en la zona por sus actividades como líder social y comerciante.

A este crimen se suman denuncias relacionadas con la presencia de grupos armados y hechos de intimidación contra habitantes de sectores rurales del municipio. Una de las hipótesis que manejan inicialmente las autoridades apunta al Clan del Golfo como posible responsable de estas acciones.

La situación también fue denunciada públicamente por Corpades, organización que advirtió sobre las condiciones de seguridad que estarían enfrentando los habitantes de la zona.

Denuncian un retén ilegal en la región

Según la información divulgada por Corpades, el pasado 9 de septiembre se habría registrado un retén ilegal en la región. La denuncia señala que integrantes de un grupo armado habrían detenido a habitantes que se movilizaban por el sector, obligándolos a descender de sus vehículos.

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Durante ese hecho, de acuerdo con la organización, algunas personas habrían sido agredidas físicamente y sus teléfonos celulares revisados.

Estos acontecimientos se sumaron al asesinato de William de Jesús Giraldo y a las amenazas que, según las denuncias, se estarían presentando en la zona rural, aumentando el temor entre los habitantes y motivando la salida de varias familias hacia Segovia.

Corpades pide proteger a la población rural

Ante el panorama registrado en esta zona del Nordeste antioqueño, Corpades hizo un llamado a las instituciones encargadas de la seguridad y a los organismos que trabajan en atención humanitaria.

La organización pidió acciones para evitar que la situación termine generando nuevos desplazamientos y para garantizar condiciones de protección para las comunidades que permanecen en el territorio.

En ese sentido, Corpades manifestó: “al Estado, organismos humanitarios y comunidad internacional acciones urgentes para proteger a la población civil rural y prevenir nuevos desplazamientos”.

#Denuncia 🚨 | Desde @corpades rechazamos el asesinato de William de Jesús Giraldo, comerciante y líder comunitario de #Remedios, reconocido por sus vecinos como “el papá” de la comunidad. Tras el homicidio y las presuntas amenazas de un grupo armado, unas 14 familias se… pic.twitter.com/hXUbMk6TA5 — CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) September 12, 2026

Mientras las familias desplazadas avanzan hacia Segovia, las autoridades esperan recopilar más información sobre lo ocurrido y establecer quién estaría detrás de las amenazas y demás hechos denunciados en la zona.

Por ahora, la posibilidad de que aumente el número de personas desplazadas mantiene la preocupación en Remedios, especialmente ante las intimidaciones atribuidas inicialmente a estructuras armadas como el Clan del Golfo.