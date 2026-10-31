Un muerto y seis heridos tras tiroteo en una tienda Spirit Halloween en California

Resumen: Un tiroteo en una tienda Spirit Halloween de Fairfield, California, dejó un muerto y seis heridos, tres de ellos en estado crítico. La Policía busca al sospechoso, que huyó del centro comercial Solano Town Center.

Una persona murió y otras seis resultaron heridas la noche de este viernes durante un tiroteo registrado en una tienda Spirit Halloween, ubicada dentro del centro comercial Solano Town Center, en Fairfield, California, de acuerdo con versiones preliminares de las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche, hora local, en plena víspera de Halloween, cuando muchos compradores realizaban los preparativos de última hora para la festividad. El establecimiento, dedicado a la venta de disfraces y artículos alusivos a la celebración, se encontraba en funcionamiento dentro de uno de los centros comerciales más concurridos de la zona.

Spirit Halloween es una cadena de tiendas temporales especializada en disfraces, decoración y artículos de Halloween que opera cada año durante la temporada de la celebración en Estados Unidos, por lo que sus locales suelen registrar una alta afluencia de clientes en los días previos al 31 de octubre.

¿Qué se sabe del tiroteo en California?

Según las autoridades, el tiroteo tuvo lugar en el interior del Solano Town Center, un centro comercial situado a unos 72 kilómetros al noreste de San Francisco, en la carretera que une esa ciudad con Sacramento, que cuenta con más de 130 tiendas y restaurantes. Hasta la noche de este viernes, el sospechoso del ataque seguía prófugo.

Las siete personas alcanzadas por los disparos fueron trasladadas a hospitales de la región. Tres de los heridos se reportan en estado crítico. Las versiones preliminares no revelan detalles que permitan identificar a las víctimas.

Las autoridades pidieron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita identificar y localizar al responsable del ataque, y anunciaron que las actualizaciones del caso se publicarán en los canales oficiales del Departamento de Policía de Fairfield.

El relato de los testigos

Un hombre que se encontraba en el lugar relató a la cadena KCRA, afiliada de CNN, que su esposa estaba cerca de la sección de pelucas de la tienda cuando comenzaron los disparos, tras lo cual ella logró salir corriendo por la salida de emergencia.

«Dijo que escuchó cinco estruendos fuertes… fueron muy sonoros», comentó David Bernal. «Ahora está en casa y todavía en estado de shock». El hombre añadió que su esposa le contó que «escuchó disparos y vio a gente corriendo, gritando y llorando».

El centro comercial tenía previsto celebrar este sábado por la tarde el evento «Mall-O-Ween!», que incluye una actividad de «pedir dulces» para los niños en todo el recinto, por lo que se esperaba una alta afluencia de público durante el fin de semana. Hasta el momento no se ha informado si la programación se mantendrá tras lo ocurrido.

Otro ataque en una tienda de la misma cadena

La misma noche del viernes se reportó otro incidente armado en una tienda Spirit Halloween, esta vez en Madison Heights, Michigan. Allí, un hombre de 21 años, residente de Detroit, sufrió heridas graves y fue llevado a un hospital local, donde posteriormente falleció.

En ese caso, la persona que disparó fue retenida en el lugar y resultó lesionada durante su captura. De acuerdo con las autoridades, no parece que haya vínculos entre los dos ataques armados, más allá de que sucedieron en tiendas de la misma franquicia.

Las autoridades de Fairfield mantienen abierta la investigación del caso.

Foto archivo/redes sociales. Imagen de referencia, no corresponde a la escena del hecho relatado.

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