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    ¡Corrieron por su vida! Un muerto y un herido de gravedad deja tiroteo en Zona Fan en California

    El suceso ha generado gran conmoción debido a que San Pedro Square funciona actualmente como uno de los principales puntos de congregación

    Publicado por: SoloDuque

    ataque armado en zona fan en california
    Foto tomada de redes sociales
    ¡Corrieron por su vida! Un muerto y un herido de gravedad deja tiroteo en Zona Fan en California

    Resumen: Las autoridades confirmaron la muerte de una persona a raíz de los impactos de bala, mientras que una segunda víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico local, donde permanece en estado crítico

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    Minuto30.com .- En la noche de este domingo, un hecho de violencia interrumpió abruptamente las celebraciones deportivas en San José, California. Un tiroteo registrado en una concurrida zona fan de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó como saldo trágico una persona fallecida y otra con heridas de gravedad.

    Detalles del incidente

    De acuerdo con los reportes preliminares, la emergencia se desató en San Pedro Square, un popular epicentro comercial y de entretenimiento de la ciudad.

    Las autoridades confirmaron la muerte de una persona a raíz de los impactos de bala, mientras que una segunda víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico local, donde permanece en estado crítico.

    El ataque ocurrió durante la noche del domingo, en un horario de alta afluencia de visitantes que acudían al lugar por su oferta gastronómica y de entretenimiento.

    Pánico en el epicentro mundialista

    El suceso ha generado gran conmoción debido a que San Pedro Square funciona actualmente como uno de los principales puntos de congregación para los seguidores del torneo internacional.

    El espacio había sido acondicionado especialmente como una zona de aficionados («Fan Zone»), contando con la instalación de pantallas gigantes para que multitudes de fanáticos pudieran reunirse a seguir las transmisiones en vivo de los diferentes partidos de la Copa Mundial.

    Además fueron evacuados varios hostales del sector mientras que se desplegaba un amplio dispositivo de seguridad.

    Las autoridades locales de San José ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los motivos del ataque y dar con el paradero de los responsables que abrieron fuego en medio de la multitud.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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