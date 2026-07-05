Resumen: El esclarecimiento del caso se convirtió en una prioridad absoluta para las autoridades locales. Lo más destacable fue la velocidad operativa: en menos de 30 días, el trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación rindió frutos.

¡Un mes después del crimen en Sabaneta! Envían a la cárcel a presunto asesino

Minuto30.com .- En un contundente golpe contra la impunidad, investigadores de la Policía Nacional lograron la captura de un hombre de 43 años señalado de cometer uno de los homicidios que más ha conmocionado a Sabaneta.

La detención se materializó a plena luz del día y en la vía pública del municipio, cuando los agentes hicieron efectiva una orden judicial por el delito de homicidio agravado.

Con este operativo, las autoridades lograron cerrar el cerco sobre el presunto criminal, quien ya fue presentado ante un juez de control de garantías y enviado a prisión con medida de aseguramiento.

Una investigación resuelta en menos de un mes

El esclarecimiento del caso se convirtió en una prioridad absoluta para las autoridades locales. Lo más destacable fue la velocidad operativa: en menos de 30 días, el trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación rindió frutos.

Los investigadores lograron recopilar los elementos materiales probatorios necesarios para identificar al sospechoso, rastrear su paradero y emitir la orden de captura de manera expedita.

Al verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que el hoy procesado ya estaba en el radar de la justicia por múltiples conductas violentas, entre ellas violencia intrafamiliar.

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El absurdo crimen que motivó la captura

La intensa cacería policial se derivó de los trágicos hechos ocurridos el pasado 6 de junio. Según la investigación, el presunto asesino y David Giraldo Sarria de 44 años, se cruzaron de manera fortuita mientras caminaban.

Sin existir ninguna relación previa entre ambos, se desató un repentino altercado de intolerancia. En cuestión de segundos, el agresor habría atacado al hoy occiso con un arma cortopunzante, causándole una herida fatal en el pecho.

Esta captura formó parte de una redada estratégica en Sabaneta, donde otros tres individuos fueron judicializados. La Policía reiteró que no bajará la guardia para garantizar la seguridad ciudadana en el Valle de Aburrá.