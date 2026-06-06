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Resumen: Un hombre fue encontrado con una herida por arma blanca en el pecho tras una riña reportada en Sabaneta y posteriormente falleció. De acuerdo con información preliminar, otra persona habría estado involucrada en el hecho y es buscada por las autoridades. El caso permanece bajo investigación para establecer las circunstancias de lo ocurrido y la identidad de los involucrados.

¡Riña terminó en tragedia! Investigan muerte de un hombre tras una agresión con arma blanca en Sabaneta

Las autoridades adelantan la búsqueda de un hombre que habría estado involucrado en una riña registrada en el municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, y que terminó con una persona fallecida.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle 60 Sur con carrera 43A, donde unidades policiales acudieron tras recibir reportes de la comunidad sobre una confrontación que se presentaba en el sector.

De acuerdo con la información preliminar, al llegar al lugar los uniformados encontraron a un hombre tendido sobre el suelo con una herida ocasionada por arma blanca en el pecho.

La víctima vestía una camiseta roja, bermuda azul y tenis blancos al momento de ser hallada. Posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las primeras versiones apuntan a una riña

Según la información recopilada por las autoridades, el caso estaría relacionado con una confrontación entre la víctima y otra persona.

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De manera preliminar, se conoció que durante el altercado el fallecido habría resultado lesionado con un arma cortopunzante.

La información entregada por testigos permitió obtener algunas características de la persona que presuntamente participó en los hechos. Al parecer, vestía prendas de color negro y portaba un morral del mismo color.

Continúan las labores de búsqueda

Tras recibir la alerta, las patrullas desplegadas en la zona iniciaron recorridos y actividades de verificación para intentar ubicar a la persona mencionada por algunos testigos.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información y contrastando versiones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el caso, así como para establecer la identidad de los involucrados.

La investigación quedó en manos de los organismos competentes, que avanzan en las respectivas indagaciones para determinar qué ocurrió y establecer posibles responsabilidades.