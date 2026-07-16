¡Un mensaje lo delató! A la cárcel presunto abusador que atacó a una joven con arma blanca en Bogotá

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Resumen: Juan Sebastián Giraldo fue enviado a prisión como presunto responsable de agredir sexualmente a una mujer de 22 años en el barrio Las Ferias, en el occidente de Bogotá. La Fiscalía lo imputó por el delito de acceso carnal violento, cargo que no aceptó. La identificación del sospechoso fue posible gracias a varios mensajes que la víctima recibió tras la agresión, los cuales, junto con las investigaciones del CTI, permitieron avanzar en su judicialización y captura.

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Sebastián Giraldo, señalado como el presunto responsable de una agresión sexual ocurrida en el occidente de Bogotá. Por estos hechos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso en su contra.

El caso se remonta al 17 de diciembre de 2025, cuando una mujer de 22 años fue atacada en el barrio Las Ferias, mientras se dirigía a su lugar de residencia.

Según la investigación, el hombre habría interceptado a la víctima durante el recorrido y, presuntamente, la intimidó con un arma cortopunzante para cometer la agresión sexual.

Los mensajes fueron clave para identificar al sospechoso

Las pesquisas dieron un giro horas después del ataque, cuando la mujer recibió varios mensajes en su teléfono celular a través de una aplicación de mensajería instantánea. De acuerdo con las autoridades, estos habrían sido enviados por el presunto agresor.

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Ese elemento, sumado a las labores investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitió establecer la identidad del sospechoso y reunir el material probatorio necesario para presentarlo ante la justicia.

El procesado no aceptó los cargos

Un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal violento. Sin embargo, durante la audiencia el procesado no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.

Tras analizar los elementos expuestos por el ente acusador, el juez ordenó que el hombre permanezca privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial para determinar su responsabilidad en los hechos.