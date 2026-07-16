¡Volvieron a casa! Liberan 62 animales silvestres rescatados en Bogotá

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Resumen: Bogotá liberó 62 animales silvestres que fueron rescatados y rehabilitados. Conozca las especies, dónde ocurrió y cómo reportar casos.

Un total de 62 animales silvestres regresaron a su hábitat natural en la Reserva Distrital de Humedal La Conejera, en Bogotá, luego de completar un proceso de rescate, atención veterinaria y rehabilitación liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Entre las especies liberadas se encuentran torcazas, tinguas azules, búhos currucutú y dos zarigüeyas andinas de orejas blancas. Los ejemplares habían ingresado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación tras ser encontrados en diferentes situaciones de riesgo, como caídas de nidos, deshidratación, agotamiento o ataques de perros y gatos.

Según explicó la entidad, la Reserva Distrital de Humedal La Conejera fue elegida por ofrecer las condiciones necesarias de refugio y alimentación para garantizar la adaptación de estos animales silvestres.

Además, su regreso contribuye al equilibrio de los ecosistemas, ya que estas especies cumplen funciones como la dispersión de semillas, el control biológico y la conservación de la biodiversidad.

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De acuerdo con cifras de la alcaldía, durante la administración de Carlos Fernando Galán se han recuperado 14.375 animales silvestres afectados por emergencias o por el tráfico ilegal.

De ese total, 7.919 ya fueron liberados, incluidos 6.362 que regresaron a ecosistemas protegidos y parques de la capital.

La Secretaría Distrital de Ambiente recordó que, si una persona encuentra un animal silvestre herido, desorientado o en riesgo, debe informar a las autoridades ambientales o llevarlo a los puntos autorizados para garantizar su atención especializada y aumentar sus posibilidades de regresar a la naturaleza.

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