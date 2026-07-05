Resumen: Emvarias alertó que 64 de sus operarios han resultado lesionados este año por la incorrecta disposición de residuos peligrosos en Medellín. La empresa pidió a la ciudadanía separar adecuadamente elementos como agujas, jeringas y vidrios para prevenir accidentes y proteger a quienes realizan las labores de recolección y limpieza de la ciudad.

¡Un mal manejo de la basura cobra factura! Más de 60 operarios de Emvarias han resultado lesionados

La forma en que los ciudadanos disponen sus residuos puede marcar la diferencia entre una jornada de trabajo segura o un accidente para quienes diariamente se encargan de la recolección de basura en Medellín. Por esa razón, Emvarias hizo un llamado a la comunidad para fortalecer las prácticas de separación y disposición adecuada de elementos cortopunzantes y otros desechos que representan un riesgo para el personal operativo.

De acuerdo con la empresa, durante lo corrido de 2026 ya se han registrado 64 accidentes laborales relacionados con el manejo inadecuado de este tipo de residuos, una situación que continúa generando preocupación debido al impacto que tiene sobre la salud y la seguridad de los trabajadores.

La mayoría de los accidentes ocurrieron durante la recolección de residuos

Según el reporte entregado por Emvarias, 53 de los accidentes se presentaron durante las labores de recolección y transporte de residuos, mientras que los 11 casos restantes ocurrieron durante las actividades de limpieza vial.

Aunque la cifra corresponde únicamente a los primeros meses del año, la empresa recordó que durante 2025 se registraron 109 accidentes laborales asociados al contacto con residuos peligrosos, lo que evidencia que este continúa siendo un problema recurrente.

Los incidentes están relacionados principalmente con el contacto accidental con agujas, jeringas, cuchillas, vidrios rotos y otros objetos cortopunzantes que son depositados de manera inadecuada dentro de las bolsas de basura o mezclados con los residuos ordinarios.

Emvarias señaló que, aunque sus operarios utilizan elementos de protección personal y cumplen protocolos de seguridad durante las jornadas de trabajo, estos mecanismos no eliminan completamente el riesgo cuando los residuos no son separados correctamente desde el lugar donde se generan.

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Piden reforzar la correcta disposición de residuos peligrosos

Ante esta situación, la empresa insistió en la importancia de adoptar medidas sencillas que permitan reducir el riesgo de accidentes.

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Entre las recomendaciones entregadas está depositar agujas, jeringas y otros elementos punzantes dentro de recipientes plásticos resistentes, asegurándose de cerrarlos correctamente antes de entregarlos para su disposición final.

En el caso de los vidrios rotos, Emvarias recomienda envolverlos en varias capas de papel o cartón antes de desecharlos, con el fin de disminuir la posibilidad de que ocasionen lesiones durante la manipulación de las bolsas.

Jhon Bedoya, coordinador de Operaciones de Emvarias, recordó que este tipo de residuos requiere un manejo diferente y explicó que la empresa cuenta con un canal de atención para orientar a la ciudadanía.

«Los residuos peligrosos, como jeringas y objetos cortopunzantes, deben tener un tratamiento diferencial y para esto Emvarias tiene dispuesta la Línea Amiga del Aseo, 6044445636, donde cualquier usuario de la ciudad nos puede llamar para nosotros recoger estos desechos, y damos capacitación de la correcta disposición», indicó.

Cada día se recogen cerca de 60 toneladas de residuos

La entidad recordó además la magnitud del trabajo que realizan diariamente sus operarios. Entre Medellín y el Valle de Aburrá se recolectan alrededor de 60 toneladas de residuos cada día, una cantidad que refleja el enorme volumen de materiales que deben ser manipulados durante las jornadas de aseo.

Frente a este panorama, Emvarias reiteró que la colaboración de los ciudadanos es fundamental para disminuir los riesgos a los que se enfrentan quienes prestan el servicio de recolección y limpieza de la ciudad.

La empresa insistió en que una adecuada separación de los residuos no solo facilita el proceso de disposición final, sino que también contribuye a prevenir accidentes laborales y protege la integridad de los trabajadores que diariamente recorren los barrios de Medellín para mantener limpia la ciudad.