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Resumen: Un comerciante de Cali fue rescatado por las autoridades tras permanecer siete días secuestrado en una vivienda de Medellín, luego de ser engañado con un supuesto negocio de tierras. Durante el operativo fueron capturados dos presuntos responsables, quienes fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial.

¡Lo engañaron con un negocio de tierras! Comerciante fue secuestrado durante siete días en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres señalados de participar en el secuestro de un comerciante procedente de Cali, quien habría sido engañado con la supuesta negociación de unos terrenos destinados a actividades de explotación minera. La víctima permaneció retenida durante siete días en una vivienda de Medellín, mientras sus familiares recibían exigencias económicas para obtener su liberación.

Los capturados fueron identificados como Maicol Castrillón y Santiago Gallo, quienes, de acuerdo con la investigación, habrían tenido a su cargo la custodia del comerciante durante el tiempo que permaneció privado de la libertad.

El supuesto negocio terminó siendo un secuestro

Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, los hechos comenzaron el pasado 23 de junio, cuando el comerciante salió de Cali con destino a Medellín para reunirse con varias personas y concretar un presunto negocio relacionado con la compra de tierras para la explotación minera en el sur del departamento de Bolívar.

Sin embargo, al llegar al lugar acordado, el hombre fue abordado por varios individuos que lo obligaron a subir a un vehículo de servicio público y posteriormente lo trasladaron hasta un inmueble ubicado en el barrio La Iguaná, en la capital antioqueña.

Una vez en el lugar, la víctima habría sido intimidada con armas de fuego y despojada de sus pertenencias, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 15 millones de pesos.

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Además, las autoridades establecieron que permaneció retenida contra su voluntad mientras los responsables se comunicaban con sus familiares para exigir el pago de 800 millones de pesos como condición para dejarla en libertad.

El rescate se produjo tras una operación conjunta

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Luego de varios días de investigación, la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional desarrollaron un operativo que permitió ubicar el inmueble donde el comerciante permanecía secuestrado.

La intervención se realizó siete días después del plagio y permitió rescatar a la víctima, así como capturar en flagrancia a Maicol Castrillón y Santiago Gallo, quienes, según la investigación, serían las personas encargadas de vigilar al comerciante durante su cautiverio.

Durante el procedimiento también fueron incautados un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor con 12 cartuchos calibre 9 milímetros, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Los procesados fueron enviados a la cárcel

Tras las capturas, un fiscal del Gaula adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los dos detenidos ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas con circunstancias de agravación.

Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos formulados por el ente investigador.

Finalmente, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.