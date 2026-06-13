¡Un machito menos! Le metieron 23 años de cárcel a hombre que torturó y quitó la vida a una mujer en Medellín

Resumen: Un juez de conocimiento condenó a 23 años y 1 mes de prisión a Martín Alonso Garcés Carvajal, de 52 años, luego de avalar un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de tortura y homicidio agravado contra una mujer de 32 años en Medellín. Los trágicos hechos ocurrieron a finales de diciembre de 2024, cuando el agresor retuvo a la víctima en su vivienda del barrio San José La Cima para reclamarle por el supuesto hurto de un celular; allí la golpeó sistemáticamente durante dos días hasta causarle la muerte por estrangulamiento y sofocación, para posteriormente desmembrar su cuerpo y abandonarlo dentro de una caja de cartón. El hoy sentenciado fue capturado en febrero de este año gracias a los testimonios de personas a las que les confesó el crimen y al hallazgo en su residencia de las cuerdas utilizadas para amarrar el cadáver, dejando la decisión judicial en firme.

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Un juez de conocimiento dictó sentencia condenatoria en firme contra Martín Alonso G. C., de 52 años, hallándolo responsable de los delitos de tortura y homicidio agravado por un caso en Medellín. El sentenciado deberá pagar una pena de 23 años y 1 mes de prisión por el atroz crimen de una mujer de 32 años, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado dentro de una caja de cartón.

El fallo se logró luego de que la justicia avalara un preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del acusado.

Los móviles del crimen: un reclamo por un celular

De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal especializada de la Seccional Medellín, los trágicos hechos comenzaron a desencadenarse el 26 de diciembre de 2024. Ese día, Garcés Carvajal contactó a la víctima en el establecimiento de comercio donde ella trabajaba para reclamarle por el supuesto hurto de su teléfono celular, ocurrido días antes.

Esa tarde fue la última vez que la mujer fue vista con vida, abordando una motocicleta en compañía del hoy condenado. La cronología del crimen establecida por las autoridades determinó lo siguiente:

Retención y tortura: La víctima fue trasladada a la vivienda del agresor en el barrio San José La Cima. Allí permaneció encerrada y fue golpeada sistemáticamente durante dos días con objetos contundentes.

Causa del deceso: El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que la muerte se produjo por estrangulamiento y sofocación.

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Ocultamiento del cuerpo: El 28 de diciembre de 2024, el agresor desmembró el cadáver, lo empacó en una caja de cartón y lo abandonó en un sector del oriente de Medellín, donde las autoridades lo hallaron dos días después.

Confesiones a terceros y capturas

Una de las piezas clave en la investigación criminal de la Fiscalía se basó en el testimonio de varios testigos. Según los relatos, tras cometer el homicidio, Garcés Carvajal regresó al lugar de trabajo de la víctima haciendo afirmaciones explícitas sobre el asesinato e incluso mostrando heridas en sus manos, las cuales sufrió mientras desmembraba el cuerpo.

Material probatorio: El pasado 25 de febrero de este año, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional capturaron al homicida en su residencia. Durante el allanamiento, los peritos hallaron cuerdas de tipo «pulpo» —idénticas a las usadas para amarrar la caja de cartón con el cuerpo—, prendas de ropa interior femenina y varias camándulas.

Con la validación del preacuerdo, la decisión judicial ha quedado en firme, por lo que el implicado deberá cumplir la totalidad de su condena en un centro carcelario.

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