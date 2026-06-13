Resumen: Las más recientes encuestas de las firmas Guarumo y Atlas posicionan al candidato Abelardo de la Espriella como el favorito para ganar la presidencia de Colombia, consolidando una ventaja de más de siete puntos sobre Iván Cepeda en la recta final hacia la segunda vuelta. En el estudio de Guarumo, De la Espriella lidera la intención de voto con un 52,6% frente al 45,0% de Cepeda, una tendencia que ratifica la medición de Atlas, donde el abogado obtiene un 52,2% contra el 44,5% del senador de izquierda, definiendo un panorama clave para la jornada electoral del próximo 21 de junio.

Nuevas encuestas confirman que Abelardo de la Espriella sacará más del 50% de votos y será presidente

La carrera por la Casa de Nariño entra en su recta final y el panorama electoral comienza a aclararse. Las firmas encuestadoras Guarumo y Atlas Intel han revelado sus más recientes mediciones de intención de voto de cara al balotaje del próximo 21 de junio, posicionando al abogado y candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, como el favorito para ganar la presidencia de Colombia.

Ambos estudios muestran una tendencia consistente que favorece a De la Espriella, quien logra superar el umbral del 52% de los apoyos, manteniendo una distancia considerable frente al senador Iván Cepeda.

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Los datos de la jornada electoral

Las cifras publicadas por los dos centros de investigación muestran un escenario de consolidación para la campaña de De la Espriella tras haber liderado el preconteo de la primera vuelta el pasado 31 de mayo.

A continuación, se desglosan los resultados arrojados por cada firma:

Encuesta Guarumo:

Abelardo de la Espriella: 52,6%

Iván Cepeda: 45,0%

Encuesta Atlas Intel:

Abelardo de la Espriella: 52,2%

Iván Cepeda: 44,5%

Ficha técnica destacada: El estudio de Atlas Intel fue realizado mediante metodologías de reclutamiento digital aleatorio, contando con un margen de error de +/- 2% y un nivel de confianza del 95%, lo que confirma estadísticamente la sólida ventaja del candidato de la oposición.

La recta final hacia el 21 de junio

Con estos resultados sobre la mesa, De la Espriella parece estar capturando con mayor éxito el voto de los sectores indecisos y de las fuerzas políticas que quedaron fuera de la contienda tras la primera vuelta.

Nuevas encuestas confirman que Abelardo de la Espriella sacará más del 50% de votos y será presidente

#ATENCIÓN Salieron las últimas encuestas de Guarumo y Atlas: 📌 GUARUMO Abelardo: 52,6%

Cepeda: 45,0% 📌 ATLAS Abelardo: 52,2%

Cepeda: 44,5% Prácticamente iguales. pic.twitter.com/7f8ONfaMu9 — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) June 13, 2026

Ficha técnica Guarumo

Ficha técnica Atlas