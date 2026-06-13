Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Nuevas encuestas confirman que Abelardo de la Espriella sacará más del 50% de votos y será presidente

    Abelardo de la Espriella ha crecido en su intención de voto, mientras que Cepeda continúa estancado por debajo del 45%.

    Publicado por: Julian Medina

    Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Corte Penal Internacional
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Nuevas encuestas confirman que Abelardo de la Espriella sacará más del 50% de votos y será presidente

    Resumen: Las más recientes encuestas de las firmas Guarumo y Atlas posicionan al candidato Abelardo de la Espriella como el favorito para ganar la presidencia de Colombia, consolidando una ventaja de más de siete puntos sobre Iván Cepeda en la recta final hacia la segunda vuelta. En el estudio de Guarumo, De la Espriella lidera la intención de voto con un 52,6% frente al 45,0% de Cepeda, una tendencia que ratifica la medición de Atlas, donde el abogado obtiene un 52,2% contra el 44,5% del senador de izquierda, definiendo un panorama clave para la jornada electoral del próximo 21 de junio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La carrera por la Casa de Nariño entra en su recta final y el panorama electoral comienza a aclararse. Las firmas encuestadoras Guarumo y Atlas Intel han revelado sus más recientes mediciones de intención de voto de cara al balotaje del próximo 21 de junio, posicionando al abogado y candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, como el favorito para ganar la presidencia de Colombia.

    Ambos estudios muestran una tendencia consistente que favorece a De la Espriella, quien logra superar el umbral del 52% de los apoyos, manteniendo una distancia considerable frente al senador Iván Cepeda.

    Le puede interesar: Intentó reclamar un carro inmovilizado con documentos falsos y terminó capturado en Medellín

    Los datos de la jornada electoral

    Las cifras publicadas por los dos centros de investigación muestran un escenario de consolidación para la campaña de De la Espriella tras haber liderado el preconteo de la primera vuelta el pasado 31 de mayo.

    A continuación, se desglosan los resultados arrojados por cada firma:

    Encuesta Guarumo:

    Abelardo de la Espriella: 52,6%

    Iván Cepeda: 45,0%

    4 SEGUNDA VUELTA GUARUMO scaled

    Encuesta Atlas Intel:

    Abelardo de la Espriella: 52,2%

    Iván Cepeda: 44,5%

    2 SEGUNDA VUELTA ATLASINTEL scaled

    Ficha técnica destacada: El estudio de Atlas Intel fue realizado mediante metodologías de reclutamiento digital aleatorio, contando con un margen de error de +/- 2% y un nivel de confianza del 95%, lo que confirma estadísticamente la sólida ventaja del candidato de la oposición.

    La recta final hacia el 21 de junio

    Con estos resultados sobre la mesa, De la Espriella parece estar capturando con mayor éxito el voto de los sectores indecisos y de las fuerzas políticas que quedaron fuera de la contienda tras la primera vuelta.

    Nuevas encuestas confirman que Abelardo de la Espriella sacará más del 50% de votos y será presidente

    Ficha técnica Guarumo

    1 FICHA TECNICA GUARUMO

    2 FICHA TECNICA GUARUMO scaled

    3 FICHA TECNICA GUARUMO scaled

    Ficha técnica Atlas

    1 FICHA TECNICA ATLASINTEL scaled

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.