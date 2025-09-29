Resumen: En el barrio El Cucaracho de San Cristóbal, Fernando Enrique C. R. (64) murió tras ser apuñalado en el pecho por su hijastra, una mujer de 22 años. El hecho ocurrió luego de que la víctima, en estado de ebriedad y celos, agrediera a su pareja (madre de la joven) y, al parecer, despertara a su hijastra a golpes, quien reaccionó con un cuchillo en presunta defensa propia. La hijastra fue capturada por las autoridades.

Un hombre, al parecer borracho, le pegó a su pareja y luego a su hijastra, que lo apuñaló hasta matarlo

En una tragedia terminó lo que sería una noche de tragos en el corregimiento de San Cristóbal, luego de que Fernando Enrique C. R., un hombre de 64 años, muriera producto de una puñalada que habría sido propinada por su hijastra, al parecer en defensa propia.

El crimen ocurrió en la calle 64A con carrera 97A, en el barrio El Cucaracho del corregimiento de San Cristóbal, dentro de una vivienda.

Según pudo conocer Minuto30, en la noche del pasado domingo, 28 de septiembre, la víctima se encontraba consumiendo licor en un lugar cercano a su casa, con su pareja sentimental, y en un momento le dio un ataque de celos, por lo que decidió irse con su novia para la casa. Camino al hogar, agredió a la mujer en su cara, generándole un hematoma en uno de sus ojos.

Al llegar a la casa, al parecer el hombre habría despertado a su hijastra a golpes, por lo que ella, al ver que estaba siendo atacada, cogió un cuchillo de la cocina y le propinó una puñalada en el pecho, causándole la muerte en el lugar.

Las autoridades llegaron al lugar y capturaron a la hijastra de la víctima, que sería una mujer de 22 años de edad.

