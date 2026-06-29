Resumen: Más de 425.000 vehículos se movilizaron por las vías de Antioquia durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo. El balance de las autoridades deja ocho siniestros viales, una persona fallecida y 13 lesionadas, además de controles de tránsito, comparendos e intervenciones en varios corredores afectados por las lluvias para facilitar el retorno de los viajeros.

Un fallecido, vías colapsadas y 13 lesionados deja el balance de movilidad durante el puente festivo en Antioquia

El puente festivo de San Pedro y San Pablo dejó una alta movilidad en las carreteras de Antioquia y, aunque las autoridades desplegaron diferentes controles para garantizar la seguridad vial, el balance incluye varios siniestros de tránsito, personas lesionadas y una víctima mortal.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades de Tránsito y Transporte, durante el fin de semana se registró el ingreso y salida de más de 425.000 vehículos por los principales corredores del departamento, reflejando el alto flujo de viajeros que aprovecharon los días festivos para desplazarse hacia diferentes municipios.

En materia de accidentalidad, el informe señala que se presentaron ocho siniestros viales, los cuales dejaron un saldo de 13 personas heridas y una persona fallecida.

Como parte de las labores de prevención, la Policía de Tránsito intensificó los controles en distintos puntos de las vías antioqueñas. Durante los operativos fueron practicadas 63 pruebas de alcoholemia, de las cuales solo una arrojó resultado positivo.

Asimismo, las autoridades impusieron 110 comparendos por diferentes infracciones a las normas de tránsito. Entre las conductas más recurrentes detectadas durante los controles estuvieron conducir sin portar la licencia correspondiente y movilizar vehículos que no cumplían con las condiciones exigidas en la revisión técnico-mecánica.

Reversible para facilitar el retorno

Con el propósito de agilizar el regreso de los viajeros hacia el Valle de Aburrá, las autoridades implementaron un reversible vial entre el sector de Camilo C y La Y de Primavera, medida adoptada para mejorar la circulación durante la jornada de retorno y reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los corredores con mayor congestión.

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Persisten afectaciones por las lluvias

Además del alto flujo vehicular, las condiciones climáticas continúan generando inconvenientes en diferentes carreteras del departamento.

Actualmente, las autoridades reportan pasos restringidos o habilitados a un solo carril en los municipios de Ciudad Bolívar, Caldas, Cañasgordas, Caramanta y Caucasia.

En San Jerónimo permanece un cierre parcial con manejo de contraflujo, mientras que en Salgar el tránsito presenta restricciones debido a la caída de rocas sobre la vía.

Por otra parte, continúa vigente el cierre total nocturno en el municipio de Santa Bárbara, entre las 11:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, como parte de las obras que se ejecutan en ese corredor y que, según lo informado, se extenderán durante aproximadamente cuatro meses.

Frente a este panorama, las autoridades recomendaron a quienes aún deben movilizarse por las vías del departamento programar sus recorridos con anticipación, respetar la señalización, atender las indicaciones del personal de tránsito y conducir con precaución para disminuir el riesgo de nuevos siniestros durante el retorno del puente festivo.