Resumen: Las Fiestas del Yarumo en Yarumal terminaron en medio de graves desórdenes que dejaron personas lesionadas, tres hombres capturados y daños en la fachada del hospital del municipio, luego de que un vehículo se estrellara contra el área de urgencias. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Fiestas en Yarumal habrían terminado en desorden: riñas y un carro contra el hospital

Lo que debía ser el cierre de una de las celebraciones más tradicionales del Norte de Antioquia terminó marcado por hechos de violencia y daños a la infraestructura pública. Las autoridades de Yarumal confirmaron que durante la última jornada de las Fiestas del Yarumo se registraron múltiples alteraciones del orden público, las cuales dejaron personas lesionadas, tres capturados y afectaciones en el hospital del municipio.

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo 28 de junio, cuando cientos de personas se encontraban reunidas en el evento principal de las festividades, mientras se desarrollaban las presentaciones musicales programadas en la tarima central.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, en medio de la multitud comenzaron a presentarse varias riñas entre algunos asistentes. Estas situaciones generaron momentos de tensión y obligaron a la intervención de las autoridades para intentar controlar los enfrentamientos, que habrían dejado varias personas con lesiones.

Un vehículo terminó impactando el hospital

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió cuando un vehículo particular, tipo campero, terminó colisionando contra la fachada del hospital del municipio.

El automotor impactó directamente la zona de urgencias del centro asistencial, causando daños en parte de los muros y otras estructuras del lugar. La situación provocó preocupación entre el personal médico, pacientes y personas que se encontraban cerca del hospital, mientras se atendía la emergencia.

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Hasta el momento, las autoridades avanzan en la evaluación de los daños ocasionados a la infraestructura para determinar el alcance de las afectaciones y las reparaciones que deberán realizarse.

Tres personas fueron capturadas

Durante la intervención de la fuerza pública fueron capturados en flagrancia tres hombres, quienes, según informaron las autoridades municipales, estarían relacionados con los desórdenes registrados durante el cierre de las festividades.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible participación en los hechos de violencia y en los daños ocasionados durante la jornada.

Asimismo, los organismos judiciales continúan recopilando información con el fin de esclarecer cómo ocurrieron los disturbios y determinar las responsabilidades individuales por las lesiones reportadas y las afectaciones a la infraestructura pública.

Mientras tanto, la administración municipal y las autoridades mantienen las verificaciones correspondientes sobre el estado de las personas afectadas y el impacto que dejaron los incidentes ocurridos al finalizar las tradicionales Fiestas del Yarumo en Yarumal.