Resumen: María Tapia y Jonatan Zapa, una pareja de Caucasia, recibieron a sus cuatro hijos en Medellín. Los pequeños nacieron en la Clínica del Prado y, según una fuente cercana al caso, se encontraban en buen estado de salud. Su nacimiento ha despertado interés por la posibilidad de que sean monocigóticos, una condición extremadamente infrecuente que aún no cuenta con confirmación genética independiente.

¡Un caso extraordinario! Ya nacieron los cuatrillizos de Caucasia que serían genéticamente idénticos

María Tapia y Jonatan Zapa, una pareja oriunda de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, recibieron este miércoles 21 de octubre a sus cuatro hijos en Medellín, después de varias semanas de seguimiento médico especializado.

Según conoció El Colombiano, el parto tuvo lugar en la Clínica del Prado. María ingresó en labor de parto cerca del mediodía y, alrededor de las 4:00 p. m., nacieron los niños. Una fuente cercana al caso consultada por ese diario indicó que los pequeños se encontraban en buen estado de salud.

Los recién nacidos llevarán los nombres de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago. La posibilidad de que sean monocigóticos, es decir, que se hayan originado a partir de un mismo cigoto y compartan prácticamente el mismo material genético, es uno de los aspectos que ha despertado interés. Sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado una confirmación genética independiente que permita establecerlo.

¿Por qué es tan poco común este tipo de nacimiento?

Los embarazos múltiples pueden tener distintos orígenes. En los casos monocigóticos, varios embriones se desarrollan a partir de un único cigoto que se divide durante las primeras etapas del desarrollo.

Cuando cuatro bebés proceden de una sola fecundación inicial, se trata de una condición extraordinariamente infrecuente. Un artículo científico publicado en la revista Journal of Assisted Reproduction and Genetics estima que los cuatrillizos monocigóticos espontáneos se presentan aproximadamente una vez entre 10 y 15 millones de embarazos.

Las cifras nacionales también ayudan a dimensionar la particularidad del caso. Según las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante 2025 se registraron seis nacimientos en la categoría de embarazos cuádruples o de mayor multiplicidad.

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Esta cifra incluye nacimientos de embarazos cuádruples o de mayor multiplicidad, pero no permite determinar cuántos fueron monocigóticos. Por eso, la posible procedencia de los cuatro niños de un mismo cigoto es el aspecto que distingue este caso.

La pareja supo que esperaba cuatro hijos durante una ecografía realizada en el Hospital César Uribe Piedrahíta, en Caucasia. A principios de mes, ambos se trasladaron a Medellín para que un equipo médico especializado evaluara el embarazo y definiera las condiciones del parto.

¿Cómo evoluciona la familia tras el nacimiento?

Aunque una fuente cercana al caso informó a El Colombiano que los cuatro recién nacidos se encontraban en buen estado de salud, no se han divulgado detalles adicionales sobre la evolución individual de cada niño ni sobre cuánto tiempo permanecerán bajo atención especializada.

La evolución de los pequeños y las condiciones de salud de María determinarán los cuidados posteriores. Mientras tanto, la familia comienza una nueva etapa con la llegada de los cuatro hermanos, cuyo nacimiento ha llamado la atención por la posible particularidad genética de su gestación.