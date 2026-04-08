Un camión pequeño con un trasteo no fue capaz de subir la loma de San José, en Sabaneta, y se volcó

Resumen: Este miércoles, 8 de abril, un camión de trasteo se volcó en la loma de San José, Sabaneta, tras no poder superar la pendiente, incidente que fue atendido rápidamente sin dejar personas heridas. Gracias a la intervención oportuna, el vehículo fue puesto sobre sus ruedas y retirado de la vía minutos después, permitiendo que otro camión llegara al sitio para completar el traslado de los bienes.