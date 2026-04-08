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    Un camión pequeño con un trasteo no fue capaz de subir la loma de San José, en Sabaneta, y se volcó

    ¡Susto en Sabaneta! Camión de trasteo se volcó en la loma de San José por falta de fuerza. No hubo heridos y la vía ya fue despejada.

    Publicado por: Julian Medina

    Un camión pequeño con un trasteo no fue capaz de subir la loma de San José, en Sabaneta, y se volcó

    Resumen: Este miércoles, 8 de abril, un camión de trasteo se volcó en la loma de San José, Sabaneta, tras no poder superar la pendiente, incidente que fue atendido rápidamente sin dejar personas heridas. Gracias a la intervención oportuna, el vehículo fue puesto sobre sus ruedas y retirado de la vía minutos después, permitiendo que otro camión llegara al sitio para completar el traslado de los bienes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la tarde de este miércoles, 8 de abril, se registró un incidente vial en el municipio de Sabaneta que generó bloqueos temporales en la movilidad del sector. Un camión que transportaba un trasteo e intentaba ascender por la empinada loma de San José no logró completar la subida, lo que provocó que el vehículo perdiera fuerza y terminara volcándose sobre la vía.

    A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades y testigos confirmaron que no resultaron personas heridas en el hecho. La situación fue atendida con prontitud y, por fortuna, minutos después de la emergencia se logró realizar las maniobras necesarias para parar el vehículo y retirarlo del paso vehicular, normalizando el tránsito en la zona.

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    Para no retrasar más la labor, otro camión de mudanzas llegó al sitio poco después para realizar el trasbordo de los muebles y objetos, encargándose finalmente de llevar el trasteo a su destino original. Las autoridades locales reiteraron el llamado a los conductores de carga para verificar la potencia de sus vehículos y el peso transportado antes de transitar por lomas de alta pendiente en el Valle de Aburrá.

    Un camión pequeño con un trasteo no fue capaz de subir la loma de San José, en Sabaneta, y se volcó

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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