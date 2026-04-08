¿Lo están ocultando? Selena Gómez desata especulaciones sobre un posible embarazo junto a Benny Blanco

Resumen: Selena Gómez volvió a ser tendencia luego de que imágenes y videos de un evento de su marca desataran rumores de embarazo entre usuarios en redes sociales, quienes analizaron su vestuario y gestos; sin embargo, ni la artista ni su pareja han confirmado la información.

La conversación digital volvió a centrarse en la vida personal de Selena Gómez luego de que en los últimos días circularan imágenes y videos que desataron una oleada de teorías sobre un posible embarazo. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de la artista ni de su entorno cercano.

El origen de las especulaciones se remonta a una aparición pública en un evento promocional de su marca Rare Beauty, donde compartió con creadoras de contenido en Estados Unidos. Durante esa jornada, varios clips comenzaron a difundirse en redes sociales, especialmente en TikTok, donde usuarios analizaron detalles de su vestuario y lenguaje corporal.

Un look que desató interpretaciones

Uno de los factores que más llamó la atención fue el atuendo elegido por la cantante. Se trataba de un vestido de corte amplio, que generaba volumen en la zona abdominal. A partir de allí, algunos internautas comenzaron a construir teorías sobre un supuesto embarazo, reforzadas por imágenes en las que la artista aparece posando con las manos cerca del abdomen.

A esto se sumaron otros registros en video donde, desde distintos ángulos, algunos usuarios creyeron notar cambios en su silueta. Estas percepciones, amplificadas por la viralidad de las plataformas digitales, impulsaron una narrativa que creció rápidamente sin respaldo oficial.

Esto le podría interesar: ¡«La bichota» se confiesa una «mujer salvaje»! karol G se desnuda, en cuerpo y alma, para Playboy

La relación con Benny Blanco bajo la lupa

Las especulaciones también han involucrado a su pareja, Benny Blanco, con quien mantiene una relación que ha estado constantemente expuesta al escrutinio público. En semanas recientes, ya habían circulado rumores sobre una supuesta ruptura, los cuales no fueron confirmados.

Además, algunos episodios mediáticos han intensificado la atención sobre la pareja. Entre ellos, un momento viral en el que la cantante tuvo un gesto hacia Blanco durante una entrevista, lo que generó una oleada de comentarios divididos en redes sociales.

Antecedentes personales y silencio actual

Otro elemento que ha entrado en la conversación es lo que la propia artista ha compartido en el pasado sobre su salud. Gomez ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de lupus y ha mencionado que un embarazo podría implicar riesgos, razón por la cual ha contemplado alternativas como la adopción en caso de formar una familia.

Pese a todo el ruido en redes, ni la cantante ni su pareja han emitido declaraciones sobre los rumores recientes. Por ahora, el tema se mantiene en el terreno de la especulación, alimentado únicamente por interpretaciones en redes sociales.