Resumen: La Alcaldía de Medellín, en alianza con la Universidad EAFIT, ha lanzado una iniciativa para ofrecer nuevas oportunidades a más de 500 personas que ejercen actividades sexuales pagas. El proyecto incluye un diplomado, acompañamiento psicosocial y capital semilla, con el objetivo de brindarles herramientas para mejorar sus ingresos y facilitar su acceso a oportunidades de empleo y salud. A la fecha, cerca de 300 personas ya han recibido atención integral, lo que demuestra el compromiso de la ciudad con la inclusión y el bienestar de esta población.

¡Un camino a nuevas oportunidades! Más de 500 trabajadoras sexuales accederán a formación y apoyo psicosocial en Medellín

La Alcaldía de Medellín ha lanzado una iniciativa para brindar nuevas oportunidades a más de 500 personas que ejercen actividades sexuales pagas, ofreciendo acompañamiento integral, formación y herramientas económicas para su desarrollo personal y profesional.

El proyecto, en convenio con la Universidad EAFIT, busca ofrecer alternativas de bienestar y prevenir que esta población vivan en situación de calle.

La secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, destacó que el programa es un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de estas mujeres. “Medellín está mejorando. A través de un convenio con la Universidad EAFIT tendremos un diplomado que ofrecerá herramientas para mejorar sus ingresos y, posteriormente, acceder a un capital semilla”, aseguró.

El programa está diseñado para proporcionar herramientas psicosociales y formativas que respondan a las necesidades de esta población. Incluye atención psicológica y la gestión de oportunidades con el apoyo de aliados públicos y privados para facilitar el acceso a empleo y servicios de salud.

Hasta la fecha, cerca de 300 personas han recibido apoyo psicosocial y se han gestionado más de 100 oportunidades en salud y formación. Entre los servicios ofrecidos se incluyen tamizaje de riesgo cardiovascular y talleres formativos sobre temas como el cuidado personal y el bienestar en el hogar.

Paola, una de las beneficiarias, compartió su experiencia positiva con la iniciativa: “Estoy en el proyecto que ayuda a las mujeres de trabajo sexual, estamos en el tercer encuentro. En el primero nos enseñaron a hablar con los demás y a no tener miedo. En el segundo, nos enseñaron a aceptarnos tal y como somos”. Además, destacó que el programa le ha permitido proyectarse hacia un futuro diferente.