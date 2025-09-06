Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Daniela Rodríguez triplicó su producción de tortas tras ganar $45 millones en presupuesto participativo de Medellín. Conoce su historia de transformación empresarial.

De hornear 5 tortas a triplicar su producción: así creció el negocio de Daniela gracias al Presupuesto Participativo

La historia de emprendimiento de Daniela Rodríguez en la Comuna 6 de Medellín es prueba fehaciente de que el presupuesto participativo puede transformar vidas. Esta joven repostera logró multiplicar su capacidad productiva después de recibir recursos públicos por $45 millones de pesos.

Todo comenzó en 2023 cuando Daniela decidió materializar su sueño desde la cocina de su hogar.

Con equipos de segunda mano comprados en la plaza minorista y una batidora manual básica, inició su negocio «Cremato», especializado en tortas personalizadas.

El punto de inflexión llegó cuando un conocido le informó sobre la convocatoria de presupuesto participativo en su comuna. Aunque inicialmente dudaba de estas oportunidades, decidió participar en el proceso que constaba de tres filtros rigurosos.

Durante la primera etapa, superó la selección inicial junto a otros aspirantes. En el segundo filtro, tuvo que presentar un pitch de siete minutos ante siete jurados, aprovechando los dos minutos restantes para que degustaran sus productos.

La tercera y última fase consistió en una visita domiciliaria donde los evaluadores verificaron la autenticidad de su emprendimiento.

Tras ser seleccionada, Daniela invirtió estratégicamente los recursos: $25 millones en herramientas especializadas para su repostería y $20 millones en capacitaciones profesionales.

«(Compré) 2 batidoras, el horno que dentro había soñado, una nevera, dos estanterías, un computador, una impresora. Después de que compré todo esto, mi manera de producción ya no era la misma. O sea, con el horno que tenía antes, horneaba cinco tortas. Ahora puedo hornear el doble o hasta el triple con el nuevo horno que tengo», compartió Rodríguez.

Su catálogo se expandió considerablemente y mantiene presencia activa en Instagram mostrando sus creaciones.

El presupuesto participativo representa un mecanismo democrático que permite a la ciudadanía planificar el desarrollo comunal e incidir directamente sobre la inversión pública.

Este instrumento genera reflexiones sobre lo colectivo, define prioridades de inversión según los planes de desarrollo local y fortalece los vínculos entre la alcaldía y los habitantes.

Daniela invita a jóvenes emprendedores a participar en estas convocatorias, este testimonio viviente de su efectividad.

