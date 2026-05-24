Resumen: Un bus que transportaba trabajadores chocó contra un tren cañero en la vía entre Palmira y Amaime, en el Valle del Cauca, dejando varias personas heridas. El conductor quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por los bomberos, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.

Fuerte choque entre un bus y un tren cañero dejó varias personas heridas en Palmira

Un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este domingo dejó tres personas lesionadas en la vía que comunica a Palmira con el corregimiento de Amaime, en el Valle del Cauca, luego de que un bus colisionara contra un tren cañero.

La emergencia ocurrió hacia las 5:55 a. m. y obligó a la movilización de unidades de rescate y organismos de socorro hasta el sector donde se produjo el impacto.

El conductor quedó atrapado dentro del vehículo

Tras el choque, la parte delantera del bus sufrió graves daños estructurales y el conductor quedó atrapado dentro de la cabina, con afectaciones en sus extremidades inferiores debido a la fuerza del impacto.

De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira, al sitio fueron enviadas una máquina de rescate, ambulancias de las estaciones Norte y Central, además de 10 unidades bomberiles para atender la situación.

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Una vez en el lugar, los socorristas iniciaron las maniobras para liberar al conductor, quien permanecía atrapado entre las latas del vehículo.

Otras dos personas resultaron lesionadas

Las autoridades confirmaron que otras dos personas también resultaron heridas durante el accidente y recibieron atención por parte de los organismos de emergencia.

Uno de los lesionados presentó un trauma en el hombro izquierdo, mientras que los afectados fueron trasladados posteriormente a centros asistenciales cercanos para recibir valoración médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de las personas involucradas en el siniestro vial.

Investigan las causas del accidente

La Policía de Tránsito y Transporte adelanta las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión entre el bus y el tren cañero en este corredor vial del Valle del Cauca.

Mientras avanzan las verificaciones, las autoridades recopilan información y revisan las condiciones en las que se presentó el accidente para determinar las posibles causas del hecho.