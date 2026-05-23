¡Les ofrecieron $800 mil! A prisión hombres que buscaban desaparecer carro del caso Yulixa Toloza

Resumen: Un juez envió a prisión a dos hombres señalados de intentar desaparecer el vehículo presuntamente utilizado para trasladar el cuerpo de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético en Bogotá. Según la Fiscalía, los implicados habrían sido contactados para recuperar y vender el carro a cambio de 800.000 pesos, pero fueron capturados por la Policía antes de retirar el automotor en Los Patios, Norte de Santander.

La investigación por la muerte y desaparición de Yulixa Toloza continúa revelando nuevos detalles. En las últimas horas, un juez penal de control de garantías de Cúcuta, en Norte de Santander, envió a la cárcel a dos hombres señalados de intentar desaparecer el vehículo que, presuntamente, fue utilizado para trasladar el cuerpo de la mujer luego de un procedimiento estético realizado en Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procesados habrían sido contactados para recuperar el automóvil y venderlo, con el propósito de evitar que las autoridades lo encontraran en medio de las investigaciones relacionadas con el caso.

El recorrido del vehículo tras la muerte de la mujer

Las indagaciones, adelantadas de manera conjunta entre la Fiscalía y unidades de la Sijín de la Policía de Bogotá, establecen que el pasado 13 de mayo Yulixa Toloza se sometió a una intervención estética en un establecimiento ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de la capital del país.

Posteriormente, tres personas —dos hombres y una mujer— habrían trasladado el cuerpo de la víctima en un vehículo hasta una zona rural de Apulo, Cundinamarca, donde finalmente fue abandonado.

Según el material probatorio recopilado por las autoridades, tras dejar el cuerpo, los señalados regresaron a Bogotá y luego emprendieron viaje hacia el municipio de Los Patios, en Norte de Santander.

Allí dejaron el automóvil guardado en el garaje de una vivienda con la excusa de que regresarían posteriormente por él. Sin embargo, las autoridades sostienen que los implicados cruzaron hacia Venezuela y no volvieron al lugar.

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La investigación señala que, tiempo después, la mujer presuntamente involucrada en el procedimiento contactó a un familiar suyo y a otro hombre para encomendarles la recuperación del carro.

Al parecer, les ofreció 800.000 pesos a cambio de retirar el vehículo y venderlo. Además, la Fiscalía indicó que la mujer habría dado instrucciones precisas mediante mensajes enviados por celular, en los que les pedía utilizar tapabocas y tomar medidas para evitar ser identificados por las autoridades o por cámaras de seguridad.

Capturados antes de retirar el automotor

Las labores de seguimiento permitieron establecer que los dos hombres ingresaron nuevamente desde Venezuela hacia Colombia durante la madrugada del 17 de mayo y se desplazaron hasta el sitio donde estaba guardado el automotor.

Las autoridades sostienen que ambos tenían conocimiento de que el vehículo estaba vinculado con hechos ilícitos. Gracias a las labores de inteligencia y vigilancia, unidades de la Policía Nacional lograron ubicarlos antes de que retiraran el carro. Finalmente, fueron capturados en la mañana del 19 de mayo.

Tras analizar los elementos materiales probatorios y las evidencias presentadas por la Fiscalía, un juez decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los procesados deberán responder ante la justicia por su presunta participación en maniobras destinadas a impedir el avance de la investigación relacionada con la muerte de Yulixa Toloza.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la colaboración de la comunidad es fundamental para el desarrollo de procesos investigativos y judiciales.