¡Un ángel regresa al cielo! Falleció el pequeño Juan Diego, para quien pedíamos ayuda hace pocos días

Minuto30.com .- Con el corazón arrugado y una profunda fe en Dios, la familia de Juan Diego, niño que requería un Botón de gastrostomía, confirmó en las últimas horas el fallecimiento del pequeño. Tras una valiente lucha que unió a muchas personas en un solo sueño —verlo sano y fuerte—, Juan Diego ha partido para convertirse en un ángel que, como dice su madre, cuidará no solo de sus seres queridos, sino de cada persona que de alguna manera lo apoyó en vida.

Aunque la solidaridad de la gente permitió que finalmente se consiguiera el botón de gastrostomía que tanto necesitaba para alimentarse, el esfuerzo de su cuerpo fue demasiado. En las últimas horas, sus pulmoncitos, agotados por las complicaciones y atacados por una bacteria, no resistieron más.

Juan Diego partió dejando una lección de amor y persistencia. Su madre, quien nunca bajó los brazos, afirma, con lágrimas en sus ojos y el vacío en su corazón “el destino tenía otros planes” para este pequeño ángel que ahora descansa en paz.

Un agradecimiento que nace del alma

En medio del llanto, la madre de Juan Diego envió un mensaje de gratitud a quienes se movilizaron por su hijo:

“Gracias por formar parte de ese sueño que todos teníamos. Pudimos conseguir el aparato, pero sus pulmoncitos ya estaban muy débiles”.

Doña Ruth, agregó, en comunicación con Minuto30, “yo se que mi pequeño no solo será un ángel de mi familia sino de cada una de las personas que en vida hicieron algo por él y aún después de su partida lo siguen haciendo”

Juan Diego ya no sufre, pero su familia ahora enfrenta a la difícil situación de costear los servicios fúnebres. La crisis que atravesaron durante la enfermedad del pequeño agotó todas sus posibilidades. Para contacto directo: 300 163 85 99 (Ruth, madre de Juan Diego).

