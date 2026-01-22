¡Ayúdanos compartiendo! Juan Diego, de apenas 4 añitos, necesita un aparato médico para poder comer

Resumen: La salud de Juan Diego, un niño de 4 años con discapacidad, se encuentra en grave riesgo debido a que no ha podido alimentarse desde la madrugada tras dañarse su botón de gastrostomía. El menor padece de hipoglicemia y, aunque la EPS ya autorizó el repuesto, el centro médico informó que la talla necesaria (FR 16 x 1.5) solo estará disponible hasta el viernes. Ante la urgencia vital, su madre, Ruth, solicita el apoyo inmediato de la comunidad para conseguir el dispositivo mediante donación o compra; quienes puedan colaborar pueden comunicarse al número 300 163 85 99.

La vida de Juan Diego, un pequeño “guerrero” de apenas 4 años que convive con una discapacidad desde su nacimiento, depende en este momento de la solidaridad ciudadana. Desde la madrugada de hoy, el menor no ha podido recibir ningún tipo de alimento debido a que su botón de gastrostomía se dañó, una situación crítica dado que también padece de hipoglicemia.

Una espera que pone en riesgo su salud

Aunque el niño ya fue trasladado a un centro asistencial y su EPS emitió la autorización para el nuevo dispositivo, la respuesta médica ha dejado a la familia en la angustia: el equipo no estará disponible sino hasta el viernes por falta de la talla requerida en el inventario actual. Para un niño con su condición, esperar dos días sin recibir nutrientes es un riesgo que su cuerpo no puede asumir.

¿Cómo ayudar?

La familia de Juan Diego hace un llamado desesperado a la comunidad, a fundaciones o a personas que puedan tener el dispositivo o los medios para conseguirlo de forma inmediata.

Referencia técnica: Botón de gastrostomía FR 16 x 1.5.

Contacto directo: 300 163 85 99 (Ruth, madre de Juan Diego).

Cualquier donación o información que permita conseguir este insumo médico antes del viernes será vital para estabilizar la salud del menor y permitir que vuelva a alimentarse normalmente.