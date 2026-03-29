Resumen: Durante una audiencia de la JEP en Medellín, una madre y su nieta protagonizaron un acto de perdón frente al exmilitar que reconoció su responsabilidad en un caso de ‘falsos positivos’ ocurrido en 2003 en Cocorná. El encuentro se dio en medio del proceso de verdad y reparación, que también abordó otros crímenes en el Oriente antioqueño.

Un abrazo tras 20 años de dolor: de rodillas, exmilitar pidió perdón a familiares de un ‘falso positivo’

Más de dos décadas después de un crimen que marcó a una familia del Oriente antioqueño, un gesto inesperado transformó el ambiente de una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Medellín. En medio del proceso de esclarecimiento de hechos y reconocimiento de responsabilidades, una madre y su nieta decidieron dar un paso hacia la reconciliación frente al hombre que participó en el asesinato de su ser querido.

El caso se remonta al 6 de septiembre de 2003, cuando John Darío Giraldo Quintero fue asesinado en la vereda El Jordán, en el municipio de Cocorná, junto a otras dos personas. Según lo expuesto en la audiencia, integrantes del Batallón de Artillería No. 4 los presentaron posteriormente como supuestos guerrilleros dados de baja en combate, en lo que hoy se reconoce como uno de los llamados “falsos positivos”.

Un encuentro marcado por el perdón

Durante una de las jornadas de audiencia centradas en la consolidación de verdad y la definición de medidas de reparación, las víctimas se encontraron cara a cara con quienes han reconocido su participación en estos hechos. Fue en ese escenario donde Rosalba Angélica Quintero de Giraldo, madre de la víctima, y su nieta Yésica Natalia Giraldo Marín protagonizaron un momento que impactó a los asistentes.

“Yo sé que no es fácil para usted y para mí tampoco, pero aquí estamos: ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros enfrentando este dolor”, expresó Yésica Natalia al dirigirse al teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien coordinó el asesinato y ha admitido su responsabilidad ante la JEP.

Acto seguido, la joven añadió: “De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo”. La respuesta del exmilitar fue inmediata: se arrodilló frente a ellas y, visiblemente afectado, pidió perdón. “Perdóneme de todo corazón”, dijo.

El gesto fue correspondido. “Aceptamos el perdón. Gracias por su grandeza y por su bondad”, respondieron las mujeres, sellando un momento que simbolizó un intento de cerrar una herida abierta durante años. Antes de ese instante, Yésica también había manifestado: “Este es un momento que necesitábamos para poder seguir y poder dejar este dolor”.

Otros hechos y avances en la investigación

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En medio de la audiencia, Rosalba Quintero también expresó las razones que la llevaron a tomar esta decisión: “Les doy mi perdón porque Dios me ayudó a sanar todo el rencor”, afirmó, dejando en evidencia el proceso personal que antecedió al acto de reconciliación.

Esto le podría interesar: ¡Ni las dragas se salvaron! Destruyen motores y maquinaria pesada de minería ilegal en Alejandría

El teniente retirado Rosero Bravo hizo parte del Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), unidad señalada por su participación en varios casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2007. Dentro de este proceso, ha sido identificado como uno de los máximos responsables y ha reconocido su papel en los hechos ante la Sala de Reconocimiento de Verdad.

La diligencia no se limitó a este caso. También se abordaron otros crímenes ocurridos entre 2003 y 2004 en municipios como San Luis, Cocorná y Granada, donde se documentaron al menos 19 víctimas. Entre estos hechos se encuentran los asesinatos de Orlando de Jesús Sossa Ramírez y Carlos Arturo Mejía Cardona en la vereda Santa Bárbara, así como otros casos registrados en Granada y Santa Ana.

Además del reconocimiento de responsabilidad por parte de varios comparecientes, la audiencia incluyó actos simbólicos. Uno de ellos fue la entrega de un árbol destinado al Bosque del Recuerdo, un espacio creado para honrar la memoria de las víctimas y dignificar sus historias.

Este tipo de encuentros hacen parte del modelo de justicia transicional que lidera la JEP, en el que se prioriza la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y las acciones de reparación hacia las víctimas. En este contexto, lo ocurrido en Medellín no solo permitió reconstruir lo sucedido, sino que también evidenció la complejidad de los procesos de perdón en medio de hechos de violencia.

Lo que quedó en la sala no fue solo el relato de un crimen, sino la imagen de un abrazo que, sin borrar el pasado, abre la posibilidad de avanzar.